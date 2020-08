Benfica oficializa a contratação do lateral Gilberto, ex-Fluminense Jogador estava em Lisboa desde sexta, realizou exames e já está à disposição de Jorge Jesus. Além dele, os encarnados anunciaram o goleiro Helton Leite, ex-Botafogo

Neste sábado, o Benfica oficializou a contratação do lateral-direito Gilberto, ex-Fluminense. O jogador de 27 anos chega a equipe treinada por Jorge Jesus e assina contrato válido até 2025. Desde a última sexta-feira, o atleta estava em Lisboa e realizou exames médicos, e ficará à disposição do comandante português.

Além de Gilberto, o Benfica também anunciou a contratação de outro conhecido do torcedor carioca, o goleiro Helton Leite, ex-Botafogo, de 29 anos. Nos próximos dias, o alvirrubro pretende contratar o atacante Everton Cebolinha, do Grêmio. As primeiras contratações do clube português mostram um reflexo da passagem de Jesus pelo Brasil e a preferência do treinador por jogadores brasileiros.

Com a camisa do Tricolor, Gilberto disputou 101 partidas e marcou onze gols em dois anos e meio. Além do Fluminense, Gilberto teve passegens por clubes como Botafogo, Internacional, Hellas Verona, Fiorentina e Vasco da Gama. Já o goleiro Helton Leite estava no Boavista e se destacou no último Campeonato Português.

