Benfica contrata turco Kökcü por valor recorde

O meia turco Orkun Kökcü, de 22 anos e que estava no holandês Feyenoord, assinou um contrato de cinco anos com o Benfica, por um valor recorde de ao menos 25 milhões de euros (R$ 131 milhões pela cotação atual), anunciou neste sábado o clube campeão português.

Kökcü, que nasceu na Holanda, “assinou até 30 de junho de 2028”, especifica o Benfica em um comunicado publicado no seu site.

O clube lisboeta adquiriu a totalidade dos direitos do jogador pelo valor de “25 milhões de euros, aos quais se juntam 5 milhões de euros [R$ 26,2 milhões], que serão pagos de acordo com as metas” alcançadas ao longo dos próximos cinco anos.

No âmbito deste contrato, que vem acompanhado de uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros (R$ 787 milhões), o Feyenoord poderá ainda receber “uma percentagem de mais-valia” em caso de revenda do jogador.

Trata-se de um valor recorde para o Benfica, segundo a imprensa esportiva portuguesa.

O recorde anterior era a contratação do atacante uruguaio Darwin Núñez, atualmente no Liverpool, e que chegou ao Benfica em 2020 vindo do espanhol Almería por 24 milhões de euros.

O clube lisboeta, que nesta temporada conquistou o 38º título nacional, anunciou também nesta sexta-feira a renovação por dois anos do contrato do argentino Nicolás Otamendi.

