Benfica confirma venda de Pedrinho, ex-Corinthians, ao Shakhtar Donetsk Brasileiro deixa o clube português após 31 partidas e um gol marcado. Ucranianos pagarão o mesmo valor que o Corinthians recebeu para vendê-lo à equipe lisboeta

O Benfica confirmou nesta terça-feira que chegou a um acordo pela transferência do meia-atacante Pedrinho, ex-Corinthians, ao Shakhtar Donetsk. O atleta brasileiro assinará contrato com o clube ucraniano por cinco anos, até junho de 2026.

Segundo comunicado pelo clube português, o Skakhtar Donetsk pagará 18 milhões de euros ao Benfica, mesmo valor que os Encarnados pagaram para tirá-lo do Corinthians em março de 2020. Na cotação atual, o valor ultrapassa os R$ 110 milhões.

Os ucranianos ainda não anunciaram a contratação, que está pendente de exames médicos e assinatura do contrato. No leste europeu, Pedrinho encontrará os brasileiros Marcos Antônio, Marquinhos Cipriano, Dodô, Maycon, Fernando, Alan Patrick, Vitão, Ismaily, Dentinho, Tetê, Marlos e Junior Moraes.

Em um temporada pelo Benfica, Pedrinho fez 31 partidas, sendo 19 no Campeonato Português, quatro na Taça de Portugal, um na Supertaça de Portugal, dois na Taça da Liga de Portugal, um na fase de qualificação da Champions League e quatro na Liga Europa. O camisa 38 fez apenas um gol.

CORINTHIANS RECEBERÁ PARTE DA VENDA

​Clube formador de Pedrinho, o Corinthians terá direito a receber 4,25% do valor da venda, que corresponde a R$ 4,6 milhões, como informado pelo LANCE!. O time do Parque São Jorge, no entanto, tem uma dívida com Will Dantas, empresário do atleta, e deverá repassar o valor ao agente.

Pedrinho deixou o Corinthians após o Paulistão 2020 (Foto: AFP)

