Benfica anuncia venda de Everton Cebolinha ao Flamengo e compra de David Neres, do Shakhtar

(Reuters) – O Benfica anunciou em comunicados na segunda-feira a venda do atacante Everton Cebolinha ao Flamengo por 13,5 milhões de euros e a contratação do também atacante brasileiro David Neres junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 15,3 milhões de euros.

As transações foram anunciadas pelo clube português em dois comunicados separados às autoridades reguladoras do mercado de ações de Portugal.





De acordo com o Benfica, foram vendidos 90% dos direitos econômicos de Cebolinha ao Flamengo e o valor da transação poderá atingir ou superar os 16 milhões de euros. Isso porque o clube português terá direito a 1 milhão de euros a depender do cumprimento de objetivos esportivos pelo Flamengo e mais 1,5 milhão de euros a depender do cumprimento de objetivos ligados à performance do atleta e da permanência dele no clube até o final de 2025. Caso Cebolinha deixe o clube carioca antes desse prazo, o Benfica terá direito a 10% do valor da transferência, segundo o comunicado.

Já no caso de David Neres, o clube português informou que o acordo com o Shakhtar inclui a totalidade dos direitos econômicos do jogador. O atleta assinou contrato até junho de 2027, com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.