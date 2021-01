Benevento x Milan; saiba onde assistir e prováveis escalações Milan terá reencontro com Filippo Inzaghi, mas equipe de Stefano Pioli quer manter bom momento no Campeonato Italiano, mas encara um indigesto time do Benevento

O Milan, líder do Campeonato Italiano, viaja para encarar o Benevento pela 15ª rodada do Calcio neste domingo, às 14h (horário de Brasília). O clube rossonero terá um reencontro fora de campo com Filippo Inzaghi, técnico da equipe mandante e um dos maiores ídolos da história do time de Milão. Apesar do carinho entre as partes, cada um busca os três pontos visando seus objetivos na competição.

Objetivos para 2021



– Vamos nos encontrar com uma equipe que joga bem, é bem treinada e está em boas condições. Vai ser complicado, mas temos que começar o ano bem. Precisamos continuar melhorando e crescendo. Na minha cabeça, o micro objetivo é o Benevento. 2020 foi positivo graças a todos os fatores. Precisamos pensar sobre o que fazer entre agora e o final da temporada, não sobre o que fizemos – explicou Stefano Pioli, técnico do Milan.

> Veja a tabela do Campeonato Italiano



Indigesto

O Benevento acabou de subir para a primeira divisão, mas faz um bom início de torneio e ocupa o meio da tabela. A equipe de Inzaghi também costuma dar bastante trabalho para times do pelotão da frente e já empatou com a Lazio e Juventus, além de vender cara uma derrota para o Napoli. No entanto, o Milan segue invicto no Campeonato Italiano e sonha manter o ritmo de 2020.

FICHA TÉCNICA:

Benevento x Milan

Data e horário: 3/1/2021, às 14h (de Brasília)

Local: Municipal Stadium Ciro Vigorito, em Benevento (ITA)

Onde assistir: Band e Sportv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BENEVENTO (Técnico: Filippo Inzaghi)

Montipo; Letizia, Tula, Glik e Barba; Schiattarella, Ionita e Improta; Insigne e Caprari; Lapadula.

Desfalques: Luca Caldirola and Massimo Volta (machucados).

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)

Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli e Hernandez; Tonali e Krunic; Brahim Diaz, Calhanoglu e Rebic; Rafael Leão.

Desfalques: Ibrahimovic, Samu Castillejo, Matteo Gabbia, Ismael Bennacer e Alexis Saelemaekers (machucados).

E MAIS:

E MAIS:

Veja também