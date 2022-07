6 benefícios de uma vida sexual saudável

Quando o assunto é sexo é normal associá-lo ao prazer. No entanto, acredite, essa prática íntima pode ter muitos benefícios, não somente ao relacionamento amoroso, como também a saúde em geral.

Os benefícios do sexo são físicos, emocionais e psicológicos. Portanto, ter uma vida sexual saudável traz muitas vantagens e, para isso, é preciso fazer sexo pelo menos uma ou duas vezes por semana, segundo a psicóloga Kia-Rai Prewit. As informações são do “Health Essentials”.

“Apenas ter uma vida sexual saudável pode aumentar a autoestima, a autoconfiança e sua capacidade de sentir prazer. Além disso, ainda, ajuda a se conectar com seu(ua) parceiro(a) e desenvolver intimidade emocional”, pondera.

Confira a seguir seis benefícios de uma vida sexual saudável:

1 — Queima calorias

Se você não pratica atividade física, mas costuma fazer sexo com frequência, saiba que não é uma sedentária. Afinal, sexo pode ser uma forma de exercício moderado. Segundo pesquisas, a prática pode queimar cerca de 150 calorias por hora.

Embora não substitua a academia, a psicóloga pondera: “Dependendo de como as pessoas são criativas, você pode trabalhar em diferentes músculos. Definitivamente, pode ser uma forma de exercício”.

2 — Ajuda na saúde do coração

Segundo um estudo, mulheres que faziam sexo com frequência eram menos propensas a sofrer de problemas cardiovasculares no futuro.

“Fazer sexo pode melhorar sua resistência. E assim como o exercício, quem faz sexo com frequência tende a prestar atenção à saúde do coração”, comenta Prewitt.

3 — Favorece o sistema imunológico

“Pesquisas mostram que indivíduos que fazem sexo uma ou duas vezes por semana têm mais imunoglobulina A (IgA) em sua saliva. O anticorpo ajuda a prevenir doenças e pode ajudar na defesa contra o papilomavírus humano (HPV)”, explica o site.

Chegar ao orgasmo também favorece a imunidade, pois o corpo libera oxitocina, que ajuda a ter uma melhor qualidade de sono. “E se você está dormindo bem ou dormindo o suficiente, isso também pode ajudar a impulsionar seu sistema imunológico, porque você está descansando o que seu corpo precisa para se recuperar”, acrescenta a especialista.

4 — Reduz a dor

A liberação de endorfina durante o sexo tem efeito analgésico natural. Segundo pesquisas, pode aliviar, inclusive, enxaquecas e dores de cabeça.

5 — Alivia o estresse

O sexo também pode ser considerado um calmante natural. Afinal, a oxitocina e endorfinas que corpo libera durante o ato podem ajudar a diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse.

6 — Fortalece os músculos pélvicos

Para as mulheres, o sexo pode fortalecer os músculos pélvicos, o que pode ajudar na incontinência urinária e no controle da bexiga.

Como diz o ditado, “a prática leva a perfeição”, e nesse caso não é diferente. “Quanto mais as mulheres fazem sexo, mais isso pode ajudar na lubrificação vaginal, especialmente se você costuma sentir dor durante o sexo”, finaliza Prewitt.