Conheça os benefícios dos suplementos de colágeno Proteína é responsável pela aparência jovem e íntegra da pele

Quem segue influenciadoras nas redes sociais provavelmente já se deparou com publicidades de sucos, balas ou suplementos de colágeno. Mas por que esse ingrediente é tão popular? Quais são seus benefícios?







Segundo a “Women’s Health”, de onde são as informações, o colágeno é a proteína que age como um “andaime” para sua pele, segurando seu rosto e mantendo-o firme. Por volta dos 25 anos, seu suprimento natural da proteína começa a decair, e é quando você pode notar as primeiras linhas de expressão surgindo.

Nesse sentido, é compreensível por que tantas mulheres estão se rendendo aos produtos que prometem repor seus estoques de colágeno. Mas será que eles realmente funcionam? Entenda a seguir.

Por que tomar suplementos de colágeno?

“O colágeno tipo 1 é a forma mais abundante de colágeno em nossa pele, e seus níveis se esgotam rapidamente como resultado de processos de envelhecimento intrínsecos e extrínsecos”, explica a dermatologista Anita Sturnham. “Faz sentido que fornecer ao corpo uma fonte nutricional de colágeno tipo 1 biodisponível permitirá o reabastecimento dos estoques de colágeno na derme e ajude a aumentar o ‘andaime’ natural da pele.”

Segundo a fundadora da marca de suplementos Rejuvenated, Kathryn Danzey, “sua pele é composta de 75% de colágeno, mas após os 25 anos, a síntese de colágeno reduz a uma taxa de 1,5% ao ano e, após os 45 anos, seus níveis de colágeno podem ter caído em até 30%”.

Já que o colágeno é responsável pela firmeza da pele, os efeitos da falta dele com o passar dos anos são visíveis: seu rosto pode se tornar mais flácido e com marcas de expressão.

A médica especialista em cosmética Ewoma Ukeleghe ressalta, entretanto, a importância de os suplementos serem compostos por colágeno hidrolisado — ou “peptídeos de colágeno” — com vitaminas adicionais. Isso porque a proteína inteira é quebrada durante a digestão, e há poucas evidências de que seus fragmentos podem viajar pela corrente sanguínea e causar mudanças reais na pele.

Em contrapartida, acredita-se que o colágeno hidrolisado tem maior capacidade de aguentar esse processo. Contudo, mais evidências científicas são necessárias para a comprovação da teoria.

Como os suplementos de colágeno funcionam?

De acordo com a revista, uma vez em seu organismo, os peptídeos de colágeno “estimulam fibroblastos em sua pele para ‘enganar’ seu próprio colágeno para se tornar mais ativo”. Kathryn explica: “A alta proporção de colágeno hidrolisado que entra em seu sistema quando você o ingere permite que 90% a 95% dos peptídeos de colágeno atinjam locais-alvo em seu corpo.”

O colágeno estimula, ainda, a produção de ácido estomacal, o que promove uma melhor digestão dos alimentos.

No entanto, o cirurgião plástico Paul Banwell destaca que os resultados dos suplementos podem demorar no mínimo 30 dias para aparecer. Portanto, é necessário observar que eles devem ser tomados regularmente e adotados como parte de um estilo de vida saudável.

Além disso, a proteína não pode reverter as rugas e marcas de expressão existentes. No entanto, a nutricionista Rhian Stephenson observa: “Se for combinado com os nutrientes acessórios corretos, um suplemento diário focado na pele pode ajudar na qualidade, saúde e aparência da pele”.

Qual suplemento de colágeno tomar?

Para saber qual é o melhor tipo de colágeno para sua pele e organismo, o ideal é conversar com um dermatologista. No entanto, Rhian indica que, independentemente do tipo, “é importante que o suplemento inclua os cofatores que estão envolvidos na síntese de colágeno para prevenir danos e melhorar a elasticidade, como vitamina C, vitamina A, zinco, ácido hialurônico e outros antioxidantes”.