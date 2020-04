Benefícios das nozes para o intestino e coração

Comer um lanchinho entre as refeições ou depois do treino é algo que todos nós fazemos. O problema é que, às vezes, escolhemos qualquer coisa embalada e saborosa (mas nem um pouco saudável). Pois saiba que tudo o que come pode afetar a sua saúde intestinal e o coração. Por isso, é preciso pensar estrategicamente nos seus lanches. Já conhece os benefícios das nozes?

De acordo com um novo estudo publicado no Journal of Nutrition, a troca do seu tradicional salgado ou doce à tarde pela oleaginosa pode trazer sérios benefícios à saúde do coração.

Benefícios das nozes: como funcionou a pesquisa

Pesquisadores analisaram 42 participantes que estavam acima do peso ou obesos e tinham entre 30 e 65 anos. Antes do início do estudo, todos foram submetidos a uma dieta que espelhava uma dieta americana média (onde 12% das calorias diárias provinham de gordura saturada) durante duas semanas.

Em seguida, todos mudaram para dietas com menos gordura saturada (onde 7% das calorias diárias vieram de gordura saturada) e incorporaram nozes em seus lanches. Depois de comer dois punhados de nozes diariamente por seis semanas no lugar de lanches como batatas fritas ou bolachas, tiveram uma baixa nos níveis de colesterol e de bactérias intestinais que aumentam o risco de doenças cardíacas.

Possíveis causas dos resultados

“Isso aconteceu porque provavelmente comer nozes inteiras todos os dias reduz os níveis de colesterol e a pressão arterial”, afirmam os autores do artigo Penny Kris-Etherton e Kristina Petersen, ambas da Penn State University. E pesquisas anteriores publicadas no Journal of the American Heart Association também descobriram que adicionar nozes à dieta de uma pessoa pode ajudar a baixar a pressão arterial. Especialmente quando elas estão substituindo alimentos ricos em gordura saturada.

Mas o que tem a ver a saúde intestinal com doenças cardíacas? A oleaginosa analisada aqui contém fibras, o que afeta positivamente as bactérias do intestino. Além disso, gorduras insaturadas, como ômega-3, podem contribuir para microbiotas favoráveis do órgão. Isso também ajuda a reduzir a pressão arterial, levando a um menor risco de doenças cardíacas.

No geral, trocar lanches não saudáveis ​​por uma porção de nozes (ou qualquer outra nut) é uma mudança relativamente pequena que trará grandes benefícios à saúde. E é mais fácil do que fazer uma dieta radical ou aumentar demais os treinos.

Outros benefícios das nozes

As nozes não são somente boas para quem enfrenta problemas de coração, explicaram os autores do estudo. Elas são recomendadas em muitas dietas, como a mediterrânea. “É uma ótima maneira de incentivar as pessoas que já são saudáveis ​​a se manterem saudáveis”, disse Kristina Petersen.

A pesquisa foi apoiada por doações da The California Walnut Commission. No entanto, já existem outros grandes estudos sobre os benefícios dos componentes das nozes, como ômega-3, gorduras insaturadas e fibras. Além disso, adicionar nozes na sua dieta promove o envelhecimento saudável e ajuda a prevenir doenças crônicas, segundo um outro artigo publicado no Journal of the American College of Cardiology.

Portanto, mesmo se você for saudável e estiver na casa dos seus 20 ou 30 anos, é importante manter uma dieta saudável para o coração. Comer nozes é algo que as pessoas podem fazer agora para manter a saúde, em vez de esperar até mais tarde na vida.

Enquanto este estudo analisou somente os benefícios das nozes, os pesquisadores apontaram que consumir uma variedade de nuts pode ajudar uma pessoa a manter esse hábito saudável, já que somente um tipo todos os dias pode ser enjoativo. “É muito mais difícil reverter a doença quando ela ocorre, portanto a prevenção é fundamental.”