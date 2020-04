Benefícios da vitamina C para a pele

A gente sempre ouviu falar dos benefícios da vitamina C para nossa alimentação, dentre eles:

Melhora o sistema imunológico

Evita problemas oftalmológicos

Evita derrames

Melhora a absorção de ferro

Tem uma ação antioxidante

Melhora o humor, diminuindo o estresse

A vitamina C não pode ser sintetizada pelos seres humanos, sendo assim, a única maneira de obtê-la é pela alimentação. Alguns alimentos que encontramos esse componente são: a laranja, pimentão vermelho, morango, brócolis, acerola, entre outros.

Contudo, de uns tempos para cá, a vitamina C começou a ser amplamente utilizada em cosméticos e até mesmo como um óleo puro. A médica especialista em estética, Dra. Fernanda Nichelle falou mais sobre os benefícios da vitamina C para a pele!

Quais são os benefícios de utilizar cosméticos com vitamina C?

Por ser um importante antioxidante, a vitamina C atua prevenindo e combatendo os primeiros sinais de envelhecimento. Ela protege as células da ação dos radicais livres (moléculas geradas pelo estresse, poluição, cigarro). “Ela também tem um potencial clareador discreto, combatendo as manchas causadas pelo sol. Sua ação também é observada na melhora de rugas finas e textura cutânea. E atualmente, ela é usada para potencializar a ação dos filtros solares”, explica a profissional.

Como a vitamina C se comporta quando aplicada diretamente na pele?

O ácido ascórbico (Vitamina C pura) aplicado topicamente vai além dos resultados permitidos pela iningestão de frutas ou de suplementação oral. “É uma tendência o uso da vitamina C em formas mais oleosas ou envolvida por complexos lipídicos, as talasferas ou nanosferas que permitem a penetração da vitamina C e sua eficácia”, diz Nichelle. Isso por que a interação entre a substância e os lipídios da pele garantem os benefícios do ativo em contato com a pele.

Quem tem pele oleosa pode usar?

A médica é categórica: “Sim, existem produtos específicos com ativos e veículos que permitem a entrega da Vitamina C na pele, sem deixá-la oleosa.” Eu ouvi um amém para quem tem pele oleosa mas não quer abrir mão dos benefícios da vitamina C para a pele e cabelos?

Como devo aplicar a vitamina C na pele?

A Vitamina C deve ser aplicada com a face totalmente limpa, para que seus ativos permeiem em mais facilidade. Após a completa absorção/secagem da vitamina C, deve-se aplicar o filtro solar sobre ela, assim ela potencializará seu efeito.

Posso aplicar a vitamina C no cabelo?

“Nenhum estudo cientifico indexado na literatura médica nos apresenta benefícios da Vitamina C tópica para os cabelos. Sabe-se que a ingestão da Vtamina C age em sinergia com o ferro no organismo e consequentemente, deixaria os cabelos mais saudáveis”, esclarece a especialista.

Há ainda relatos, de alteração da cor/pigmento do fio de cabelo pelo uso de produtos com Vitamina C, uma possível explicação seria a ação ácida do ácido ascórbico no fio.

Tem alguma contraindicação?

Pacientes com alergia a ácido ascórbico e seus derivados não podem utilizar a vitamina C na pele, também! Gestantes precisam ser orientadas qual período e concentração estão liberadas. Além disso, pacientes com acne/pele oleosa também precisam de produtos específicos para aproveitar os benefícios da vitamina C para a pele!