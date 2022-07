Benefícios da soja incluem emagrecimento e meio ambiente; conheça-os

Perder peso ou gordura corporal não é uma tarefa fácil. Muitas pessoas que alcançam esse êxito frequentemente descobrem que manter o novo peso é ainda mais desafiador. O que pouca gente sabe é que um dos muitos benefícios da soja é que ela é uma importante aliada na manutenção do peso.







A soja auxilia na perda de peso

Resultados de estudos, realizados pela DuPont N&B, mostram que incorporar alimentos ricos em proteína de soja, a curto prazo, aumentam a saciedade. Já a longo prazo, um dos benefícios da soja é que ela mantém a massa magra, e promovem a perda de peso corporal, promovendo a manutenção do peso após dietas! As informações são da “Women’s Health”.

Essa pode ser uma baita mão na roda para quem prefere seguir dietas que buscam aumentar o consumo de produtos com fontes de origem vegetal. Pesquisas de mercado mostram que 56% dos consumidores brasileiros aumentaram o consumo de proteínas de origem vegetal e 67% destes estão interessados em consumir mais produtos de origem vegetal, mantendo uma dieta plant-based.

O poder da soja

Ainda conforme a pesquisa, cerca de 54% dos brasileiros relataram que percebem proteínas de origem vegetal como fonte natural e saudável. No entanto, a maioria não sabe que as proteínas vegetais possuem diferentes benefícios e nem sempre todas proporcionam a mesma qualidade nutricional. Neste caso, a proteína isolada de soja se sobressai!

Alimentos que possuem a proteína isolada de soja em sua composição possuem diferentes tipos de aminoácidos essenciais que precisamos no dia a dia. Mais do que isso, o consumo da soja melhora fatores de risco associados a doenças cardíacas, como o risco de doença associado ao LDL ou colesterol “ruim”, incluindo melhora dos níveis de lipídeos no sangue.

A inclusão de proteína de soja em uma dieta balanceada pode ajudar em uma vida longa e saudável, por meio dos benefícios cardiometabólicos agregados.

Os benefícios da soja vão além e ajudam também o planeta

De acordo com a DuPont N&B, como uma proteína de origem vegetal, a proteína de soja tem uma pegada de carbono mais baixa do que a de proteínas de origem animal, incluindo a proteína láctea. Para ser produzida, é preciso menos terra, energia e recursos naturais, portanto, trata-se de uma proteína mais sustentável.