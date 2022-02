Benefícios da chamada ‘Nova Fisioterapia’ aplicada por Walkyria Fernandes garante longevidade esportiva

Hoje é o dia do Atleta Profissional e, ninguém melhor do que um representante da classe para saber quais são as principais “ites” que enfrenta em seu dia a dia de treino. Segundo a fisioterapeuta Walkyria Fernandes, tendinites, bursites e epicondilites são as principais lesões enfrentadas por atletas de alto rendimento.

A boa notícia que tem mudado a vida dos esportistas é que a Fisioterapia tem atuação importante na prevenção dessas lesões e também no tratamento. “Antigamente, a fisioterapia tratava apenas o local da dor e da inflamação, hoje ela evoluiu e os fisioterapeutas capacitados no método de Raciocínio Clínico Avançado têm o conhecimento para avaliar e tratar a causa do problema gerando assim um tratamento mais assertivo e resolutivo”.

Por isso é possível ver atletas competindo aos 40 anos com desempenhos comparáveis aos mais novos. “Como a nova fisioterapia se preocupa em tratar o paciente como um todo e não apenas o local da dor, o fisioterapeuta faz uma avaliação completa e ajusta pontos importantes e muitas vezes a distância do local da dor para promover um reequilíbrio do corpo do atleta”, observa Walkyria Fernandes, professora e mentora de fisioterapeutas e estudantes da área.

O setor está cada vez mais em expansão, sendo mais um motivo de comemoração para os atletas que podem esperar muito mais recursos em nome de seu condicionamento e bem-estar.

“A Fisioterapia está evoluindo a cada dia. As pesquisas científicas também estão nos mostrando qual o melhor caminho a seguir para manter os pacientes com mais qualidade de vida e sem dor. Exercícios são sempre bem-vindos e devem ser realizados com regularidade mas, no caso dos atletas, os intervalos de treino e recovery (descanso entre os treinos) devem ser respeitados e, com certeza, em um futuro próximo, teremos mais tecnologias para acelerar essa recuperação do atleta”, conclui Walkyria Fernandes.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais