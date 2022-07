Benefícios do amendoim incluem prevenção de doenças graves; conheça-os A leguminosa é fonte de fibras e uma verdadeira aliada do corpo saudável

Apesar de ser considerado, por muitos, um vilão da perda de peso, o amendoim é uma fonte de fibras e um verdadeiro aliado do corpo saudável, já que oferece uma série de benefícios ao organismo.

De acordo com a nutricionista Cyntia Maureen, a leguminosa é rica em gorduras boas como o ômega 3, ajuda a diminuir a inflamação no corpo, protege o coração contra doenças cardíacas e ainda auxilia no funcionamento regular do intestino. Além disso, é composta por vitaminas e minerais como vitamina E e vitaminas do complexo B.

Para entender por que você deveria adicionar o amendoim à sua dieta, veja outros benefícios listados pela profissional à “Women’s Health”, de onde são as informações.

4 benefícios do amendoim à saúde

1 — Contribui para a perda de peso

Por conter uma combinação de três macronutrientes — gordura, proteína e carboidrato — o amendoim contribui para uma refeição completa. Nesse sentido, Cyntia pontua que a leguminosa “ativa o centro cerebral que controla nossa saciedade e faz a fome demorar mais para aparecer”.

2 — Reduz o risco de diabetes

De acordo com uma pesquisa publicada no “Journal of the American Medical Association”, ingerir o alimento pelo menos cinco vezes por semana — em uma quantidade de duas colheres de sopa de manteiga ou creme de amendoim — pode auxiliar na redução do risco de desenvolver diabetes em quase 30%.

3 — Ajuda a prevenir câncer

Devido à presença de algumas substâncias como fitoesteróides, resveratrol, ácido fítico e ácido fólico, a leguminosa pode ajudar na prevenção do câncer de cólon, que é o terceiro câncer mais comum do mundo e um dos mais letais.

4 — Protege o sistema nervoso

O amendoim é uma excelente fonte alimentar para garantir o suprimento adequado de vitamina B3, também conhecida como niacina. De acordo com Cyntia, “o consumo regular dessa substância pode ajudar na proteção contra o desenvolvimento de doenças como o Alzheimer e o declínio cognitivo que se apresenta com o avanço da idade”.