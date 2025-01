Benedict Cumberbatch revela trauma por sequestro na África do Sul, há 20 anos

O ator Benedict Cumberbatch, 48 anos, intérprete do herói “Doutor Estranho”, revelou ter trauma pelo sequestro que viveu na África do Sul, ocorrido há 20 anos, durante as filmagens de um programa de TV.

Em entrevista recém-publicada pela revista Variety, o astro dos filmes da Marvel relembrou o momento e disse conviver com temor constante sobre a própria morte. O sequestro ocorreu em 2004, quando ele tinha 28 anos e estava no país para as filmagens do programa “To The Ends of the Earth”, do grupo de mídia britânico BBC.

+‘Ainda Estou Aqui’ é a terceira produção de Walter Salles indicada ao Oscar

+‘Coração de mãe em estado de graça’, diz Fernanda Montenegro sobre filha no Oscar

O ator e alguns colegas da produção foram rendidos perto da cidade de Durban, amarrados e tiveram seus pertences roubados. Os bandidos fugiram em seguida.

“Me deu um senso de urgência, não necessariamente bom”, disse Cumberbatch. “Resultou em uma impaciência por uma vida menos ordinária, ainda sigo encarando essa impaciência”, contou ele.

Cumberbatch está casado desde 2015 com a dramaturga e diretora Sophie Hunter. Os dois são pais de três crianças.