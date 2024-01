Bênção a casais gays é ‘rosto materno da Igreja’, diz cardeal

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/01/2024 - 11:01 Para compartilhar:

VATICANO, 11 JAN (ANSA) – O cardeal Mauro Gambetti, vigário do Papa para a Cidade do Vaticano, afirmou nesta quinta-feira (11) que a decisão do pontífice de permitir bênçãos a casais homossexuais é uma tendência pela “atitude materna” da Igreja.

A declaração foi dada em resposta a jornalistas, que questionaram se já foram concedidas bênçãos a casais gays e se foram dadas instruções aos cônegos na Basílica de São Pedro.

“No rastro do que foi delineado pelo magistério, nos movemos com certa autonomia e linearidade. Sinceramente, não sei se alguém perguntou, mas, tendencialmente, esta é a atitude materna da Igreja, há uma atenção às pessoas, a cada pessoa”, disse.

“Em qualquer estado ou situação em que a pessoa se encontre, a proximidade da Igreja é o tema central. Quanto às evoluções que possam ocorrer, veremos isso no caminho. Até agora, não recebi relatos de pedidos específicos ou situações especiais, mas procuraremos mostrar esse rosto materno, e também paterno, da Igreja na atenção às pessoas”, concluiu.

A autorização foi dada através da declaração “Fiducia Supplicans”, emitida no dia 18 de dezembro, que permite bênçãos a casais homossexuais ou em situação de união estável, desde que essa prática não seja confundida com o casamento. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias