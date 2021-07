Ben O’Connor vence nona etapa do Tour de France e alcança 2° lugar na classificação geral Ciclista conquistou a segunda vitória em Grandes Voltas; próxima etapa do Tour de France acontece na próxima terça-feira

Neste domingo, Ben O’Connor venceu a nona fase do Tour de France. No trajeto de Cluses até Tignes, o australiano completou os 144.9 km em quatro horas e meia, cruzando a linha de chegada com mais de cinco minutos de vantagem sobre os adversários.

O ciclista já havia vencido nas Grandes Voltas ano passado, durante o Giro d’Italia. Com a vitória na França, O’Connor subiu para o segundo lugar na classificação geral, atrás de Tadej Pogacar. O líder da competição chegou em sexto lugar nesta etapa, mas ampliou a vantagem para dois minutos e um segundo.

A décima etapa do Tour de France acontece na próxima terça-feira (6), com o percurso de Albertville a Valence e voltada para os sprinters.

