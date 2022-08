Ben Affleck: 5 filmes para relembrar trajetória do ator e diretor

Estadão Conteúdo 15/08/2022 - 15:48 Compartilhe

Ben Affleck completa 50 anos de idade nesta segunda-feira, 15. Um dos nomes mais famosos de sua geração em Hollywood, apesar de nunca ter conquistado um Oscar nas categorias de atuação, já levou a estatueta como roteirista e como diretor, sacramentando um lugar de destaque no mundo do cinema.

Confira abaixo cinco filmes para relembrar seu trabalho.

‘Argo’ (2012)

O drama sobre reféns norte-americanos no Irã ao fim da década de 1970 é baseado em um artigo publicado pela Wired em 2007 chamado “How the CIA used a fake sci-fi flick to rescue american from Tehran” (“Como a CIA usou uma falsa ficção científica para resgatar americanos de Teerã”, em tradução livre).

Além de ser o protagonista Tony, Ben Affleck também recebeu muitos elogios por seu trabalho de direção, que lhe rendeu o Oscar de melhor diretor em 2013. Argo ainda venceu nas categorias de melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor edição.

‘Gênio Indomável’ (1997)

Quem assiste ao trailer de Gênio Indomável, que retrata um faxineiro de uma universidade que descobre ser um gênio matemático, possivelmente nem dá muita atenção às rápidas cenas em que Ben Affleck aparece, já que se dá mais atenção aos protagonistas Matt Damon e Robin Williams.

Mas não se engane: além de interpretar o personagem Chukie, Affleck assina o roteiro do longa ao lado de Damon. O trabalho rendeu à dupla o Oscar de melhor roteiro original em 1998.

‘Demolidor – O Homem Sem Medo’ (2003)

Foi o primeiro papel de Ben Affleck como um herói. Anos depois, também ficaria marcado por sua interpretação como Batman, em filmes como Liga da Justiça (2017).

‘Garota Exemplar’ (2014)

Ben Affleck é um dos principais personagens do suspense psicológico que traz uma elogiada atuação de Rosamund Pike, a ‘garota exemplar’ do título. O espectador pode se preparar para reviravoltas no enredo.

‘Código de Honra’ (1992)

Apesar de não estar entre os trabalhos mais brilhantes do ator, o filme marca sua estreia nos cinemas – antes, havia apenas feito uma breve aparição em The Dark End of the Street (1981), quando ainda era criança.