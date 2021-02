Bemobi Mobile precifica ação em R$ 22 no IPO e movimenta R$ 1,094 bilhão

A Bemobi Mobile Tech anunciou que precificou sua oferta pública de distribuição primária e secundária (IPO, na sigla em inglês) em R$ 22 a ação, captando R$ 1.094.117.684,00. A oferta envolve a distribuição primária de 49.732.622 ações ordinárias e a distribuição secundária de até 7.459.893 ações de emissão da companhia detidas pelos acionistas vendedores, com esforços restritos de colocação no Brasil e no exterior.

As ações serão listadas no segmento especial do Novo Mercado, de mais alta governança da B3. O início da negociação está previsto para esta quarta-feira, 10 de fevereiro.

A quantidade de ações inicialmente ofertada (sem considerar as ações suplementar), poderá ser acrescida de um lote adicional em porcentual equivalente a até 20% do total das ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 9.946.524 ações ordinárias. Sem considerar as ações adicionais, a oferta também poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 15% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 7.459.983 ações ON.

A operação tem coordenação do Banco BTG Pactual (coordenador líder), do Morgan Stanley (Agente estabilizador), XP Investimentos e Itaú BBA.

