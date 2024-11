‘Bem-vindo de volta’, diz Biden a um triunfante Trump na Casa Branca

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/11/2024 - 18:03 Para compartilhar:

“Bem-vindo de volta”, disse Joe Biden nesta quarta-feira (13) em tom cortês a Donald Trump durante uma reunião entre os dois ex-adversários na Casa Branca.

Após um aperto de mãos com o presidente em fim de mandato no Salão Oval, Trump, que foi o 45º presidente e logo será o 47º presidente dos Estados Unidos, afirmou que a transição será “a mais tranquila possível”.

Os ex-adversários se sentaram junto à lareira e fizeram breves declarações antes do início da reunião, à qual compareceram seus respectivos chefes de gabinete: Jeff Zients por Joe Biden, Susie Wiles por Donald Trump.

“Faremos tudo o que pudermos para garantir que você tenha tudo o que precisa”, disse Biden, após parabenizá-lo.

“A política é dura e, em muitos casos, não é um mundo muito agradável. Hoje é um mundo agradável, e eu aprecio muito isso”, comentou Trump, que ocupou o Salão Oval de 2017 a 2021.

– “Muito cordial” –

A reunião foi “muito cordial, muito gentil e substancial”, declarou aos jornalistas a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, acrescentando que Trump chegou com “uma lista de perguntas detalhadas”.

O presidente enfatizou que “o apoio contínuo dos Estados Unidos à Ucrânia beneficia a segurança nacional”, afirmou, por sua vez, Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional de Biden.

Biden convidou seu ferrenho rival republicano após a derrota eleitoral da vice-presidente Kamala Harris na semana passada, apesar de Trump não ter feito o mesmo com ele há quatro anos.

Uma situação embaraçosa para o democrata, que sabe que a nova administração pode desmantelar grande parte de seu legado.

Biden chamou Trump de ameaça para a democracia e era o adversário do republicano na disputa pela presidência até que um desempenho desastroso em um debate eleitoral pressionou o democrata a desistir da corrida em julho.

O encontro tem um gosto amargo para o democrata e é uma revanche para o republicano.

A primeira-dama Jill Biden entregou uma carta de felicitações para a esposa de Trump, Melania, que se ausentou sem dar explicações.

Antes da reunião, o magnata conversou com um grupo de republicanos, a quem mencionou a hipótese de voltar a se candidatar à Casa Branca, algo proibido pela Constituição dos Estados Unidos.

“Suspeito que não voltarei a me candidatar a menos que vocês digam: ‘Ele é bom, temos que fazer outra coisa”, disse Trump.

Além da reunião na Casa Branca, ele também visitará o Capitólio, onde em janeiro de 2021 centenas de simpatizantes de sua candidatura tentaram impedir a certificação da vitória de Biden.

O bilionário chega a Washington D.C. em uma posição de força: seu partido retomou o controle do Senado dos democratas e está muito próximo de confirmar a maioria na Câmara dos Representantes.

– Tradição –

O convite de Biden restabelece uma tradição que Trump quebrou quando perdeu as eleições de 2020, ao se recusar a encontrar com o democrata e a comparecer à cerimônia de posse.

Quando Trump deixou a Casa Branca em 20 de janeiro de 2021, muitos republicanos o criticaram por ter incitado uma multidão antes do ataque ao Capitólio.

Contudo, o período de desgraça durou pouco e os republicanos voltaram a ficar ao seu lado, em parte devido à sua capacidade de mobilizar eleitoralmente o movimento de direita que o levou novamente ao poder.

Trump começa seu segundo mandato com o controle quase total sobre o partido.

Ele passou a semana posterior às eleições em sua mansão da Flórida, formando a equipe de governo.

Entre as últimas nomeações, destaca-se a do homem mais rico do planeta, Elon Musk, como chefe de uma nova “comissão de eficiência governamental”, juntamente com o empresário Vivek Ramaswamy.

Este último prometeu na rede X que a dupla não medirá palavras.

Durante a campanha, Musk sugeriu que a comissão poderia fazer cortes de até 2 trilhões de dólares no orçamento federal, um montante superior aos orçamentos combinados de Defesa, Educação e Segurança Nacional.

Por enquanto, ele acompanhará Trump em diversos eventos agendados para esta quarta-feira.

– Nomeações –

O cargo mais importante anunciado até o momento é o de chefe da diplomacia, para o qual Trump escolheu o senador da Flórida Marco Rubio.

O congressista Michael Waltz, um ex-oficial das forças especiais, será o conselheiro de Segurança Nacional.

Os dois têm opiniões belicistas sobre a China, mas não são considerados isolacionistas, apesar das ameaças anteriores de Trump de abandonar ou romper com a Otan.

Também foi confirmado que a governadora Kristi Noem (Dakota do Sul) comandará o Departamento de Segurança Interna, crucial por identificar e desarticular ameaças à segurança, proteger aduanas e fronteiras, gerenciar a migração e responder a desastres naturais.

Ela trabalhará ao lado de Tom Homan, o novo “czar das fronteiras”.

dk-aue/dw/erl/nn/fp/aa/yr/ic/aa/jb/am

CBS CORPORATION

Tesla