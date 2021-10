‘Bem mais’, diz Sarah Andrade sobre Gil do Vigor ganhar mais do que Juliette

Durante entrevista ao podcast Irmãos Dias, Sarah Andrade fez uma revelação bombástica sobre Gilberto Nogueira, seu amigo do Big Brother Brasil 21. A ex-BBB disse que é bem provável que Gil esteja lucrando mais do que a própria vencedora do reality, Juliette Freire.

“Mas o Gil, vendo as marcas que ele está se relacionando, os comerciais que ele está fazendo, creio que ele esteja lucrando bem mais que ela neste momento”, contou Sarah. “A Ju está investindo em coisas mais a longo prazo, como a carreira de cantora e tal”, completou. Gil tem contrato com mais de 15 marcas.

Veja a entrevista completa:

