Bem-humorado, Faustão dá as caras em vídeo publicado pelo filho

Faustão conversou com fãs na noite dessa sexta-feira, 18, por meio de um vídeo publicado por seu filho, João Guilherme Silva. No registro, o apresentador aparece hospitalizado, mas tranquiliza espectadores e mostra que está bem.

“Ô, galera. Hoje é o dia que minha filha estreou, que eu fiz meu último programa na Band e que eu recebi uma mensagem maravilhosa do Johnny Saad. Por sorte eu ainda não morri, eu estou preparado para coisas da vida”, começou ele, sentado na cama do hospital onde está internado.

“Eu estou ainda em tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia pode fazer, e eu peço que quem goste de mim reze por mim. Eu tenho muita noção: uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária e tudo isso quem decide é o chefe lá em cima”, concluiu.

Nos comentários, amigos e fãs vibraram: “Ainda não terminou as Olimpíadas do Faustão, tem muita coisa pra você fazer aqui. Deus te abençoe com muita saúde”, desejou o apresentador Celso Portiolli.

“Fausto amado! Nós te amamos muito e o chefe lá de cima também! Por isso logo logo você vai estar em casa fazendo sua pizzada maravilhosa!”, escreveu Giovanna Ewbank.

