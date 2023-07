Você sabia que tanto o DIU hormonal, quanto o de cobre podem ser responsáveis pelo aumento de peso?

Redação IstoÉ Bem-estari Redação IstoÉ Bem-estar - https://istoe.com.br/author/redacaobemestar/ 19/07/2023 - 20:23 Compartilhe

Você já pensou em colocar DIU (Dispositivo Intrauterino)? Se sim, tenho certeza que ficou preocupada com o possível ganho de peso com ele, certo? Em entrevista para o Podcast Bem-Estar com Paola Machado, Renato Zucchi, médico e colunista da editoria, explica que qualquer um desses dispositivos, cobre ou hormonal, podem causar ganho de peso.

“Há alguns estudos da Unicamp que comparam composição corporal em atletas e não atletas, utilizando DIU de cobre e DIU hormonal, sendo que o de cobre não tem hormônio. Eles comprovaram que não existe diferença entre os dois”, explica.

Um desses estudos é de 2012, desenvolvido pelo Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Unicamp. Em sua evolução, as mulheres participantes tinham entre 18 e 45 anos, sendo 38 delas, usuárias de Mirena, um DIU hormonal, e as outras 38, usuárias de um DIU de cobre, o Optima.

O estudo comprovou que os dois provocam ganho de peso durante o primeiro ano de uso das usuárias, porém, houve um aumento da massa gorda apenas entre as usuárias de Mirena.

Diferença entre aumento de peso e aumento de gordura corporal

Quando falamos de aumento de peso, temos um aumento no número que aparece na balança, podendo ser uma elevação de gordura, massa muscular, água (como retenção hídrica) etc. Já quando falamos em engordar, significa que houve um aumento na composição de gordura corporal.

Renato Zucchi se formou em Medicina no ano de 2004, fez residência médica em Ginecologia e Obstetrícia e depois Oncologia Pélvica e Endoscopia Ginecológica. Se tornou especialista em Medicina do Esporte em 2018 pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Hoje atua nas duas especialidades em seu consultório e como palestrante e professor de cursos de pós-graduação para médicos.

Veja o vídeo:

Veja mais sobre o episódio completo:

