Qual a ação do glúten no seu corpo e quando se preocupar?

Paula Martinsi Paula Martins https://istoe.com.br/author/paula-martins/ Paula Martins, 45 anos, casada e mãe de um casal de gêmeos. Dentista de formação e cozinheira de coração. Há 10 anos dedicada à culinária sem glúten. Especialista Chef do Gluten Free Academy, curso online de culinária sem glúten com extensão universitária chancelada pelo MEC e FBr. 23/06/2023 - 16:42 Compartilhe

O glúten é uma proteína constituída pelos peptídeos gliadina e glutenina e o fator principal envolvendo esses peptídeos é que eles não são quebrados no processo de digestão. Não existe uma enzima para quebrá-los e fazer com que sejam absorvidos no organismo, e isso não acontece apenas no intestino de quem tem doença celíaca, mas também de qualquer pessoa que tenha uma alta ingestão desse cereal, inclusive as saudáveis.

E o que isso acarreta? Por que devemos nos preocupar? Hoje já sabemos que o glúten causa uma permeabilidade intestinal. Mas o que seria isso?

O Dr. Alessio Fasano descobriu que o glúten faz com que o corpo produza uma substância chamada zonulina, que afrouxa as junções da parede epitelial das células. Quando o organismo é exposto em excesso ao glúten, cria-se uma barreira permeável, deixando a comida “mal-digerida”, fazendo com que toxinas e bactérias entrem na corrente sanguínea e, consequentemente, os nutrientes não sejam absorvidos. Além disso, vai haver um alerta para seu sistema imunológico, que agirá para combater os vilões. Isso, com o passar dos anos, pode desencadear diversas inflamações e também o surgimento de doenças autoimunes.

Não é à toa que estamos com um aumento crescente de doenças autoimunes na atualidade.

O que devemos fazer para evitar?

Já falamos aqui que adotar uma dieta sem glúten não deixa ninguém celíaco ou intolerante. Essa relação seria igual ao açúcar, ou seja, não é porque você não consome açúcar que, ao fazê-lo, será um diabético. Então, ter uma dieta livre de glúten, principalmente, pode ajudar a eliminar sintomas sérios de inflamações, evitando chegar a níveis que se transformam em doenças autoimunes.

Uma dieta equilibrada, com alimentação natural a base de frutas, legumes, verduras e proteínas é o ideal. Evite alimentos industrializados e processados, mas ninguém precisa abrir mão de um pãozinho ou pizza de vez em quando, contanto que seja feito em casa, com bons ingredientes e, de preferência, sem trigo.

Quer um exemplo de como você não precisa abrir mão do seu pãozinho? Vou deixar aqui uma receita deliciosa de pão para seus lanches ou cafés.

Pão de iogurte sem glúten

Ingredientes

150 gramas de farinha de arroz;

75 gramas de amido de milho;

75 gramas de polvilho doce;

6 gramas de goma xantana;

30 gramas de açúcar (caso não queira usar pode fazer sem);

5 gramas de fermento biológico seco;

3 ovos;

50 gramas de óleo;

5 gramas de sal;

170 gramas de Iogurte natural ou 1/2 xícara de leite vegetal;

Aproximadamente 100 ml de água morna.

Preparo

Na tigela da batedeira, pese todos os ingredientes secos, menos o sal. Depois acrescente os ovos, o iogurte e o óleo. Comece a bater e, se necessário, acrescente a água. Quando não tiver mais nada de farinha solta, coloque o sal. A massa tem que ficar mole e pegajosa, grudando na lateral da tigela. Bata só até a massa ficar bem homogênea. Não tem sova, nem tempo de sova. Coloque a massa em uma assadeira de pão de 20 cm untada com óleo. Deixe a massa descansar até dobrar de volume.

Para assar, a temperatura do forno deve estar variando entre 200 e 180⁰C para forno elétrico, usando truque do forno frio, com vapor. Asse por aproximadamente 50 minutos. O forno a gás deve estar pré-aquecido por cerca de 40 minutos a 240⁰C. Depois quando for assar baixe para 220⁰.

Quer aprender mais receitas que possam te ajudar a se livrar dos malefícios causados pelo glúten? Eu desenvolvi um ebook com 50 receitas para te ajudar nesse processo.

*O conteúdo dessa matéria tem caráter informativo e não substitui a avaliação de Profissionais da Saúde.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do IstoÉ.