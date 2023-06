“Posso praticar exercícios físicos durante a minha gestação?”

Para iniciar uma atividade física, a gestante precisa de uma avaliação inicial com liberação de seu médico obstetra, sendo as contraindicações bem específicas e não muito comuns. Com relação à frequência, segundo as diretrizes do American College of Obstetricians and Gynecologists , a gestante deveria se exercitar no mínimo de 3 a 5 vezes por semana, com sessões de, pelo menos, 20 a 30 minutos.

Diversas outras modalidades também são indicadas durante a gestação, mas as citadas são as que apresentam mais evidências científicas quanto à segurança. Devem ser evitados esportes de contato pelo risco de traumas e outros com risco de perda de equilíbrio e quedas, como esqui na neve, esqui aquático ou equitação. O ideal e o que traria maiores benefícios seria uma combinação de alguma atividade aeróbica com exercícios resistidos, como musculação ou pilates, pois são muito eficazes na prevenção das dores lombares relatadas por mais de 60% das gestantes.

Isso sem falar nos benefícios para a saúde geral, como a saúde mental , o bem-estar e até estética, além da maior facilidade de retornar ao peso de antes da gravidez. Lembrando também que a principal causa de mortalidade materna, ou seja, aquela que ocorre durante a gestação, no parto ou no puerpério, no Brasil e no mundo está relacionada à hipertensão na gestação.

Pior é que quando se trata de gestação e parto, talvez por ser algo que muitas pessoas já vivenciaram ou acompanharam de perto, é muito comum ouvir palpites ou mesmo orientações técnicas vindo de pessoas totalmente leigas. Qual a grávida que nunca ouviu algum comentário sobre o formato de sua barriga ou alguma história impressionante sobre o parto de outra pessoa? E a confiança das pessoas em relação a esses conceitos é tanta que já sobrou até para mim. Certa vez, estava treinando musculação na mesma sala em que minha esposa, grávida de umas 30 semanas, quando um outro aluno, que me conhecia e sabia que eu era especialista em Obstetrícia e em Medicina do Esporte, tentou me convencer de que aquilo não era bom pra ela, que ela tinha que descansar e não ficar pegando peso.

Dr. Renato Zucchii Dr. Renato Zucchi https://istoe.com.br/author/renato-zucchi/ Renato Zucchi é graduado em Medicina desde 2004, fez residência médica em Ginecologia e Obstetrícia e em Oncologia Pélvica e Endoscopia Ginecológica. Especializou-se em Medicina do Esporte em 2018 pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Na prática clínica, atua nas duas especialidades, além de ministrar palestras e cursos de pós-graduação para médicos. CRM/SP: 115946

