Podcast Bem-Estar com Paola Machado #5 – Samantha Rhein fala sobre recaídas na hora de seguir uma dieta

Nesta segunda-feira, 10, saiu o quinto episódio do Podcast semanal IstoÉ Bem-Estar, com Paola Machado, mestre e doutora em Ciências da Saúde, como apresentadora. Paola recebeu a nutricionista Samantha Rhein, que trouxe diversos assuntos do meio, como a relação entre a motivação e o estado de recaída que os pacientes podem sentir.

O podcast traz profissionais da área da saúde para falar sobre temas como bem-estar, nutrição, dermatologia e postura. As gravações já contam com Gustavo Feil, Cristiano Parente, Aline David, e outros convidados.

Samantha Rhein é nutricionista, pós doutoranda em Mindfulness pelo Centro Mente Aberta (Unifesp) e investigadora convidada na Universidade do Chile (INTA). Docente na Escola Ayurdiets- Nutrição Ayurvédica em Santiago, Chile. Seu atendimento nutricional é focado em Saúde Integrativa.

“Não gosto muito do modelo tradicional da mesa, gosto de criar um ambiente em que a pessoa se sinta em casa, se sinta acolhida para poder compartilhar comigo o que quiser”, comenta Samantha sobre a forma como receber seus pacientes.

“De onde vem essa motivação? É uma motivação de fatores externos como ‘alguém me pediu para vir’, ou uma motivação que parte de dentro, é algo genuíno? Na trajetória do tratamento existe uma grande diferença de resultado. Quando você tem uma motivação intrínseca, o fluxo vai muito melhor, pois você se envolve”, complementa.

A convidada também explica sobre o processo de recaída de cada paciente: “Esse é o ponto de maior desafio. O que é uma recaída? É quando você planeja algo que não dá certo dentro da sua perspectiva. Muitos largam a mão de tudo e voltam para um estágio de negação.”

Para Samantha, o papel dela como nutricionista é além de identificar o processo da pessoa e trabalhar junto, é ensinar essa pessoa como agir diante dessa recaída. Onde a paciente deve transformar a recaída em um momento de aprendizado.

O podcast é produzido pela Axon Content em distribuição com a OLA PODCASTS e parceria com a arquiteta Cris Moura, EcoSimple e Armazém Decoração Afetiva.