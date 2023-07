Podcast Bem-Estar com Paola Machado #4 – Camila Ciarleglio fala sobre cuidado excessivo para pele

Biai Bia Falcão https://istoe.com.br/author/bianovikfalcao/ 03/07/2023 - 14:52 Compartilhe

Nesta segunda-feira, 3, saiu o quarto episódio do Podcast semanal IstoÉ Bem-Estar, com Paola Machado como apresentadora. Paola recebeu a dermatologista Camila Ciarleglio, que comentou sobre a questão de, hoje, os adolescentes terem um cuidado excessivo com a pele, mas tenderem para procedimentos mais naturais.

O podcast traz profissionais da área da saúde para falar sobre temas como bem-estar, nutrição, dermatologia e postura. As gravações já contam com Gustavo Feil, Cristiano Parente, Aline David, e outros convidados.

Camila Ciarleglio é formada em Medicina desde 2004, com foco desde o início de sua carreira nos assuntos da estética, dermatologia e inovação tecnológica. Atua em sua clínica dermatológica em SP-capital, onde atende seus pacientes diariamente com queixas dermatológicas relacionadas à estética e ao manejo do envelhecimento saudável, bonito e natural.

“Os adolescentes têm uma visão de beleza totalmente diferente do que era antes. Não querem utilizar hormônios, por exemplo. Eles possuem um cuidado excessivo com a beleza, mas tendem para o natural”, comenta a dermatologista.

Camila também falou sobre a questão de existirem pessoas que são contra todos os procedimentos estéticos, e colocando sua opinião de que há de ter um certo autocuidado, sim. “Do mesmo jeito que prezamos por uma alimentação saudável e uma qualidade de vida, a forma como nos apresentamos para o mundo mostra um autocuidado. Não precisamos estar obesas, porque isso mostra que temos um autocuidado, e não precisamos estar enrugadas, pois isso demonstra uma falta de autoamor.”

Além de falar sobre o cuidado que as pessoas devem ter com as mídias sociais e a estética. “A indústria sempre nos bombardeia com um laser ou injetável que é ‘a solução’ de todos os nossos problemas, e o paciente vem até nós querendo essa novidade e somos obrigados a comprar essa ideia. Quando isso se difunde pelo mercado, todo mundo acaba querendo, e quando é comprovado que não dá certo, todo mundo já fez.”

O podcast é produzido pela Axon Content em distribuição com a OLA PODCASTS e parceria com a arquiteta Cris Moura, EcoSimple e Armazém Decoração Afetiva.