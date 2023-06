Podcast Bem-Estar com Paola Machado #2 – Cristiano Parente fala sobre a educação para formar adultos mais ativos

Redação IstoÉ Bem-estari Redação IstoÉ Bem-estar - https://istoe.com.br/author/redacaobemestar/ 19/06/2023 - 18:07 Compartilhe

Nesta segunda-feira, 19, foi ao ar o segundo episódio do podcast semanal IstoÉ Bem-estar com Paola Machado, mestre e doutora em Ciências da Saúde, como apresentadora. Paola recebeu o professor de Educação Física e personal trainer, Cristiano Parente, que contou um pouco de sua trajetória, sedentarismo e a educação nas escolas.

O podcast traz profissionais da área da saúde para falar sobre temas como bem-estar, nutrição, dermatologia e postura. As gravações já contam com Gustavo Feil, Aline David, Camila Ciarleglio, e outros convidados.

Cristiano Parente sempre foi uma criança que gostou de esportes e praticou diversos. É bacharel em Educação Física, licenciado em Educação Física e Bacharel em Esporte, fazendo mais 6 pós-graduações. Após trabalhar quase 10 anos em uma grande rede de academias e ver que os clientes iam abandonando, começou a estudar uma forma de entender como fazer com que isso não acontecesse mais. Estudou Ciências Humanas e criou, em 2003, a Koatch Gym, uma “academia para pessoas que não gostam de academia”, segundo ele. Foi eleito o Melhor Personal Trainer do Mundo em Nova York pelo American Council on Exercise e o EREPS Europe, entre mais de 1700 participantes de 43 países diferentes.

Ele explicou a diferença entre esporte e Educação Física. Esporte seria resultado, rendimento, e não tem relação com saúde. “Esporte é alguém que recebe dinheiro, troféu, medalha, fama e tudo o mais para colocar seu corpo no máximo desempenho possível e conseguir algum resultado.” Já a Educação Física é a promoção da saúde.

Cristiano também comentou que observa que os atletas que deixam de ser atletas e se tornam sedentários, na verdade, se sentem fatigados mentalmente, além de fisicamente, da rotina regrada que levavam. “Eles se cansam de ter aquela rotina tão intensa, mentalmente.”

Ainda complementa que o esporte mais lesivo, além das lutas e dos radicais, é o tênis, que é um esporte individual.

O podcast é produzido pela Axon Content em distribuição com a OLA PODCASTS e parceria com a arquiteta Cris Moura, EcoSimple e Armazém Decoração Afetiva.