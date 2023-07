Podcast Bem-Estar com Paola Machado #6 – Renato Zucchi fala sobre o uso excessivo de esteroides anabolizantes

Redação IstoÉ Bem-estari Redação IstoÉ Bem-estar - https://istoe.com.br/author/redacaobemestar/ 17/07/2023 - 17:58 Compartilhe

Nesta segunda-feira, 17, Paola Machado, mestre e doutora em Ciências da Saúde, lançou o seu sexto episódio com Renato Zucchi, médico e colunista da editoria. Ele comentou sobre o uso indiscriminado e excessivo de esteroides anabolizantes, anticoncepcionais e o que seus pacientes mais procuram em suas consultas.

O podcast traz profissionais da área da saúde para falar sobre temas como bem-estar, nutrição, dermatologia e postura. As gravações já contam com Gustavo Feil, Cristiano Parente, Camila Ciarleglio, e outros convidados.

Renato Zucchi se formou em Medicina no ano de 2004, fez residência médica em Ginecologia e Obstetrícia e depois Oncologia Pélvica e Endoscopia Ginecológica. Se tornou especialista em Medicina do Esporte em 2018 pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Hoje atua nas duas especialidades em seu consultório e como palestrante e professor de cursos de pós-graduação para médicos.

Renato comentou que há muitos pacientes seus que o procuram por conta da utilização excessiva e/ou indiscriminada de esteroides anabolizantes, querendo corrigir os danos causados. “Pausa de produção de hormônio, alteração de libido, alteração de pele são alguns dos problemas que surgem.” completou.

Além disso, ele negou que todo anticoncepcional cause aumento de peso e que ele é eficaz, barato e prático. “No geral, alteram a distribuição e a característica da gordura, em relação à local e textura de pele, celulite… há piora do melasma, aumento de vasinhos na pele…” acrescentou.

O médico revelou, ainda, que o que seus pacientes mais procuram nas consultas é ajuda com questões estéticas. “Emagrecimento também é uma procura frequente. Como sou ginecologista, há mais procura por parte das mulheres.” complementou.

O podcast é produzido pela Axon Content em distribuição com a OLA PODCASTS e parceria com a arquiteta Cris Moura, EcoSimple e Armazém Decoração Afetiva.