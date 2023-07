Podcast Bem-Estar #8 – Juliana Zuiani fala sobre aplicativo que ajuda na detecção de doenças neurológicas

Redação IstoÉ Bem-estari Redação IstoÉ Bem-estar - https://istoe.com.br/author/redacaobemestar/ 31/07/2023 - 17:16 Compartilhe

Nesta segunda-feira, 31, saiu o oitavo episódio do Podcast semanal IstoÉ Bem-estar com Paola Machado, mestre e doutora em Ciências da Saúde, como apresentadora. Paola recebeu a neurocirurgiã e especialista em Neurocirurgia Juliana Zuiani, que abordou assuntos como a importância do check-up, e como funciona o uso do aplicativo Altoida em suas consultas, assim como o vício dos pacientes nas redes sociais.

O podcast traz profissionais da área da saúde para falar sobre temas como bem-estar, nutrição, dermatologia e postura. As gravações já contam com Gustavo Feil, Cristiano Parente, Camila Ciarleglio, e outros convidados.

Juliana Rebechi Zuiani é neurocirurgiã da PUC Campinas, com Graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas-SP (2007). Fez Residência Médica em Neurocirurgia pelo Departamento de Neurologia do Hospital de Clínicas da UNICAMP – Campinas, SP. Possui o Título de Especialista em Neurocirurgia pela AMB/SBN e MEC, com especialização em Neurocirurgia Funcional na Universidade de Toronto, Canadá. Realizou seu Mestrado em Doença de Parkinson pelo programa de Fisiopatologia Médica da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP 2014 (CAPES 6). Possui também Especialização e treinamento em microcirurgia com ênfase em cirurgia vascular e tumores do sistema nervoso central no Instituto de Ciências Neurológicas de São Paulo (ICNE) sob orientação do Prof. Dr. Evandro de Oliveira. É Membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e da Sociedade Brasileira de Estereotaxia e Neurocirurgia Funcional

A especialista em Neurocirurgia enfatizou que é muito importante que o check-up cerebral passe a ser feito, do ponto de vista populacional, o mais cedo possível, pois quanto antes detectar, mais fácil o tratamento e a prevenção. “O check-up neurológico tem exatamente o intuito de prevenir e até remediar de maneira precoce aquelas pessoas que têm um risco aumentado de ter um declínio cognitivo, desenvolver um quadro demencial ao longo da vida.” completou ela.

Juliana comentou que o aplicativo Altoida, de Inteligência Artificial, evita os custos que envolvem os exames tradicionais (de sangue, de imagem, de ressonância…), a falta de acesso a esses exames e a demora para fazer os mesmos. “Na própria consulta, quando o paciente traz a queixa para mim, eu já consigo detectar, através desse teste, se esse paciente tem realmente algum risco ou se tem alguma alteração de atenção ou falta de algum domínio que ele não tenha desenvolvido ao longo da vida, e eu consigo intervir só nisso, sem precisar disparar esse custo e processo para ele ou para a operadora de maneira imediata.” complementou.

A membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e da Sociedade Brasileira de Estereotaxia e Neurocirurgia Funcional também falou sobre o vício em redes sociais por parte das crianças, comentando que hoje, elas são ansiosas, impacientes, que se frustram facilmente. “Isso que vemos, de dizerem que a criança não respeita, não tenta, é por conta da realidade a que ela está sendo exposta.” colocou ela.

O podcast é produzido pela Axon Content em distribuição com a OLA PODCASTS e parceria com a arquiteta Cris Moura, EcoSimple e Armazém Decoração Afetiva.