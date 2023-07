Podcast Bem-Estar #7 – Cida Conti fala sobre a importância do sincronismo entre música e movimento

Redação IstoÉ Bem-estari Redação IstoÉ Bem-estar - https://istoe.com.br/author/redacaobemestar/ 24/07/2023 - 17:13 Compartilhe

Nesta segunda-feira, 24, saiu o sétimo episódio do Podcast semanal IstoÉ Bem-estar com Paola Machado, mestre e doutora em Ciências da Saúde, como apresentadora. Paola recebeu a profissional de Educação Física e precursora das aulas de Jump No Brasil Cida Conti, que abordou assuntos como a não regulamentação da Educação Física na época em que começou a atuar como profissional, o começo de seu trabalho com musculação e a essencialidade do sincronismo entre música e movimento.

O podcast traz profissionais da área da saúde para falar sobre temas como bem-estar, nutrição, dermatologia e postura. As gravações já contam com Gustavo Feil, Cristiano Parente, Camila Ciarleglio, e outros convidados.

Cida Conti é formada em Educação Física, pós-graduada em Treinamento Esportivo, a melhor professora de Step do Brasil e melhor professora de Ginástica de São Paulo pela Veja. Precursora das aulas de Jump no Brasil, possui 42 anos de atuação no mercado de fitness, já ministrou mais de mil cursos.

A precursora das aulas de Jump no Brasil destacou a essencialidade do sincronismo entre música e movimento, colocando que a música vai servir, do ponto de vista técnico, como um parâmetro. “Se você faz um agachamento, e eu te digo para descer em dois beats e subir em dois beats, e estou em uma aula coletiva, estou tentando estabelecer uma quantidade geral de repetições através das batidas musicais e a velocidade de execução.”

A melhor professora de Step do país comentou que iniciou na Educação Física quando a profissão ainda não era regulamentada. “Completo 40 anos formada em Educação Física neste ano. Atuei na Educação Física, embora soubesse que ia para o treinamento ou para alguma coisa do gênero. Nunca quis atuar na Educação Física escolar, pois não é minha praia.” contou.

Cida também comentou que começou a trabalhar com musculação após um amigo de seu pai sugerir que ela começasse a dar aulas para mulheres em uma academia fechada. “Era meio sacrilégio misturar os dois gêneros no mesmo treinamento.” completou.

