Pele no inverno: quais os cuidados que se deve ter para driblar o ressecamento

Dra. Camila Ciarleglio

Camila Ciarleglio, formada em Medicina desde 2004, com foco em estética, dermatologia e inovação tecnológica. Atua em sua clínica dermatológica em São Paulo, onde atende seus pacientes diariamente com queixas dermatológicas relacionadas à estética e ao manejo do envelhecimento saudável, bonito e natural. CRM/SP: 115620

26/07/2023 - 8:06

Não é segredo de que no inverno, a pele costuma ficar mais ressecada, não é mesmo? Daí a importância de se revisitar nossos hábitos nesta estação em relação à nossa saúde, que automaticamente irão refletir na nossa pele. Fazer uma boa hidratação, tanto por meio de cremes mais potentes, quanto através do hábito de beber líquidos, especialmente água. Mas, atenção! No inverno, costumamos sentir menos sede, mas nem por isso devemos reduzir a ingestão diária de água, fundamental para o pleno funcionamento de todos os órgãos e também para a saúde da pele.

Os cuidados diários são fundamentais para a saúde e, consequentemente, beleza da sua pele. Tudo começa na hora da limpeza. O importante é considerar o tipo de pele para a escolha do produto mais adequado. Não sabe qual o seu tipo de pele? Opte por um sabonete líquido para peles sensíveis, pois quase nunca tem erro.

Para o rosto, o aconselhável é lavar o rosto duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Procure não lavá-lo demasiadamente durante o dia para não agredir a pele, nem desequilibrar o seu pH, o que pode torná-la excessivamente oleosa. O uso do sabonete (de preferência, líquido ou espuma) deve ser considerado para que o pH da pele não seja muito alterado.

Para o corpo, cuidado na hora do banho, evite banhos muito longos e muito quentes, que ressecam ainda mais a pele. Dê preferência também aos sabonetes líquidos, que são mais emolientes com a tecnologia syndet.

Seguindo a rotina de skincare, o uso de uma loção tônica ou adstringente pode complementar o ritual diário de limpeza do rosto. Nessa época do ano, algumas peles não toleram o adstringente por ressecar ainda mais a pele, então suspenda ou adapte sua rotina. Sua pele vai te mostrar se está tudo bem ou não através de descamação, coceira ou irritação.

Depois, borrife água termal, ou água mineral no rosto e aguarde secar.

O próximo passo é a hidratação. Adapte seu hidratante que, no verão, você daria preferência para as versões em sérum! Agora, pode ser uma versão mais cremosa, mais “pesada” que traga mais hidratação, umectação à pele, retendo mais água.

E não pense que porque está frio, você pode abandonar o seu filtro solar no fundo da gaveta. Ele deve ser usado diariamente em todas as estações do ano. A radiação ultravioleta está presente durante todo o tempo, desde que o Sol nasce até a hora que se põe. Mesmo em dias mais frios, os raios UVA e UVB continuam atuando e prejudicando nossa pele, causando fotoenvelhecimento, manchas, rugas e câncer de pele.

Na hora de hidratar, dê atenção especial a áreas como cotovelos, joelhos, mãos e pés, que tendem a ressecar ainda mais no frio. Nos lábios, use produtos específicos que mantenham seu nível de hidratação o dia todo. Para potencializar a hidratação, aplique cremes com algumas gotas de óleos de amêndoas ou de semente de uva e aplique um papel filme e deixe o local coberto ou ocluído por 20 minutos. Remova com leves tapinhas com uma toalha para remover o excesso, somente.

Tem um tempinho sobrando? Uma boa esfoliação também pode ajudar a manter a saúde, o viço e a beleza da pele no inverno. Ela ativa a circulação, uniformiza a pele, remove impurezas e células mortas e estimula a síntese de colágeno novo, deixando a pele pronta para absorver melhor os princípios ativos dos cremes hidratantes e de tratamento.

No caso das peles normais a oleosas, a esfoliação pode ser feita semanalmente. Já nas peles secas ou maduras, somente uma vez ao mês. Lembrando que em peles com Melasma ou rosácea, nada de esfoliação.

E a parte mais gostosa é que agora no inverno, aumenta muito a procura pelos tratamentos dermatológicos por parte dos pacientes, para recuperar a pele dos últimos estragos do verão. As queixas mais comuns referem-se à presença de manchas, rugas, linhas e flacidez.

São muitas as opções de tratamento. Entre os lasers, destaco o laser de Erbium, o CO2 fraccionado, a luz intensa pulsada e o Nd Yag, que quando associados a peelings em consultório (de 1% a 10% de ácido retinóico, por exemplo), conforme a necessidade de cada paciente, conferem um resultado ainda melhor e mais rápido.

A vantagem do laser é que ele concentra a sua ação em um único alvo, portanto temos lasers focados em colágeno, outros em manchas, em vasos, em rugas e por aí vai… e em uma única sessão, já é possível notar uma boa diferença, principalmente no clareamento das manchas – mesmo aquelas mais resistentes – e no efeito geral de rejuvenescimento, suavizando as rugas ao redor dos olhos e boca e, principalmente, a flacidez palpebral.

Importante lembrar que é sempre recomendado –e mais seguro – seguir as orientações de um dermatologista de sua confiança. Assim, você evita possíveis reações alérgicas e desperdício de dinheiro, além de tirar maior benefício dos produtos, uma vez que foram prescritos por um profissional para atender as características e necessidades específicas da sua pele.

Cuidados básicos tomados, agora sim você pode estar pronta para mais um dia e curtir a estação mais gostosa do ano!