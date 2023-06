Ocitocina: o hormônio responsável pelo amor e bem-estar

Redação IstoÉ Bem-estari Redação IstoÉ Bem-estar - https://istoe.com.br/author/redacaobemestar/ 19/06/2023 - 16:54 Compartilhe

Na segunda-feira, 12, foi ao ar o podcast IstoÉ Bem-estar, apresentado por Paola Machado com o médico e colunista Gustavo Feil, como primeiro convidado. Durante a conversa, o doutor explica o que é a ocitocina e como ela é liberada.

“Já ouviu falar de ocitocina? Ocitocina é o hormônio do amor, da felicidade. Quando pensamos em ocitocina, pensamos em nossa mãe, nosso relacionamento. Como liberamos ocitocina? 7 abraços e um sorriso”, diz Gustavo.

A ocitocina é um hormônio produzido no cérebro e é conhecido por ter a capacidade de criar sentimentos de prazer e promover laços sociais. Além do título de ‘hormônio do amor’, ele também age na regulação do processo de produção do leite materno e das contrações uterinas nas mulheres. Ainda regula a ejaculação, o transporte de espermatozoides e a produção de testosterona nos homens.

Houve uma descoberta por parte de cientistas dos Estados Unidos, de que há indícios de que a ocitocina pode ter mais uma função: a de regenerar o coração. Pesquisadores da Universidade do Estado do Michigan verificaram que, em peixes-zebra e culturas de células humanas, a ocitocina tem a capacidade de estimular a migração das células-tronco derivadas da camada externa do coração, para a camada intermediária.

De acordo com a pesquisa, essa descoberta pode possibilitar com que haja o desenvolvimento de estratégias que promovam a regeneração do coração humano depois de um ataque cardíaco. É possível encontrar o estudo no periódico científico Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Gustavo José Feil é médico, com pós-graduação em Nutrologia pela USP (Universidade de São Paulo), Ciência da Longevidade Humana pelo Instituto Longevidade e pós-graduando em Metabolismo no Esporte sob a ótica da Medicina Baseada na Prática Ortomolecular e Nutrigenômica. Atualmente, é diretor clínico na LON Clinic, uma clínica médica especializada na prática da Medicina Integrativa.

*Por Bia Falcão, estagiária sob supervisão.