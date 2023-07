Já sabemos, mas é bom reforçar: exercício físico ajuda no desenvolvimento do lado psicosocioafetivo

Redação IstoÉ Bem-estari Redação IstoÉ Bem-estar - https://istoe.com.br/author/redacaobemestar/ 26/07/2023 - 18:59 Compartilhe

Você faz exercício físico? Se a resposta for não, saiba que o exercício físico, como também aulas coletivas, colaboram para o bem-estar e para o lado psicosocioafetivo. De acordo com Cida Conti, profissional de Educação Física e convidada do sétimo episódio do podcast Bem-Estar com Paola Machado.

Segundo o estudo “Depressão no Idoso: Diagnóstico, Tratamento e Benefícios da Atividade Física”, da UNESP Rio Claro, um outro estudo, intitulado “Efeitos do treinamento físico em pacientes idosos com depressão maior”, feito em 1999 e publicado na JAMA Internal Medicine, mostra que 156 idosos com desordem depressiva, com a prática de exercícios, tiveram uma implementação das relações psicossociais.

“A ginástica (aulas coletivas), por exemplo, supre aspectos fundamentais quando paramos para pensar em bem-estar e no lado psicosocioafetivo da Educação Física, que na musculação não é muito contemplado.” coloca Cida, também conhecida como a melhor professora de Ginástica em São Paulo.

Cida Conti é formada em Educação Física, pós-graduada em Treinamento Esportivo, a melhor professora de Step do Brasil e melhor professora de Ginástica de São Paulo pela Veja. Precursora das aulas de Jump no Brasil, possui 42 anos de atuação no mercado de fitness, já ministrou mais de mil cursos.

