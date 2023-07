Gelo, bolsa de água quente ou contraste: o que é melhor e em qual ocasião?

E embora seja uma opção, não há evidências que justifiquem indicar amplamente esse tipo de técnica. Há algumas evidências de benefícios em pacientes com artrose em relação à dor tanto com o gelo quanto com o calor.

Os cuidados em relação ao uso do calor envolvem a mesma atenção do uso de qualquer outro recurso térmico. Muita atenção para a temperatura da água ou da bolsa para prevenir queimaduras na sua pele! Redobre a atenção ao utilizar em idosos e crianças, pessoas com dificuldade de comunicação ou déficit cognitivo, devido à fragilidade da pele ou à falta de feedback sobre a tolerância ao uso das compressas.

Na última matéria , falamos de bolsa de gelo e seu importante uso para lesões imediatas no corpo. Nesta segunda parte da matéria, falaremos sobre o uso do calor e do contraste.

