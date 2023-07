Fique por dentro dos mitos da alimentação sem glúten

Paula Martinsi Paula Martins https://istoe.com.br/author/paula-martins/ Paula Martins, 45 anos, casada e mãe de um casal de gêmeos. Dentista de formação e cozinheira de coração. Há 10 anos dedicada à culinária sem glúten. Especialista Chef do Gluten Free Academy, curso online de culinária sem glúten com extensão universitária chancelada pelo MEC e FBr. 21/07/2023 - 4:00 Compartilhe

Você já ouviu falar dos mitos que cercam a alimentação sem glúten? Então é hora de esclarecer essas histórias e separar o Joio do Trigo!

Mito número 1: “A dieta sem glúten é APENAS para quem tem doença celíaca!”

Errado!

A verdade é que muitas pessoas optam por eliminar o glúten de suas vidas por razões variadas, como a sensibilidade ao glúten não celíaca, que segundo estudos, atinge hoje cerca de 30% da população mundial, e essas pessoas sofrem com diversos sintomas como: dor de cabeça, estufamento abdominal, fadiga, enevoamento, prisão de ventre e diarreias, sempre que entram em contato com alimentos com glúten. Outras pessoas optam por esse tipo de alimentação para melhorar a saúde de uma forma geral, já que estudos comprovam que o glúten é uma proteína que causa permeabilidade intestinal, e essa permeabilidade pode agravar quadros crônicos de inflamações ou doenças autoimunes em pessoas que têm uma dieta rica em alimentos com essa proteína e também alimentos processados refinados.

Com isso, não existe uma regra única para adotar essa escolha de dieta.

Mito número 2: “Alimentos sem glúten são sempre saudáveis.”

Nem sempre!

É importante lembrar que alguns alimentos sem glúten, principalmente os processados e industrializados, podem ser ricos em açúcares, gorduras ruins e conservantes. Então, ler os rótulos é fundamental.

Quando optar por uma alimentação sem glúten, dê preferências aos alimentos naturais, e ao fazer pães, bolos ou biscoitos, opte por ingredientes que tenham uma melhor qualidade de nutrientes.

E para te ajudar a ter uma alimentação equilibrada, eu vou deixar aqui uma receitinha prática e saudável!

Sucrilhos sem açúcar e sem glúten

Ingredientes

Para massa:

1 xícara de fubá;

2 colheres de sopa de amido de milho;

2 colher de sopa de adoçante natural ou açúcar;

½ colher de chá de sal;

¾ xícara de água;

1 colher de sopa azeite;

Para polvilhar:

1 colher de sopa de adoçante;

1 colher de sopa de fubá;

Use misturado.

Modo de preparo

Em uma tigela misture todos os ingredientes. A massa fica bem líquida;

Em uma assadeira com teflon e untada ou sobre tapete de silicone, espalhe uma parte da massa com o auxílio de uma espátula, até que fique bem fina;

Essa quantidade rende de duas a três assadeiras.

Polvilhe o fubá e adoçante misturados.

Asse em duas etapas:

Etapa 1. Forno 180°C por 15 minutos aproximadamente. Retire do forno, quebre e recorte com as mãos os sucrilhos. E volte ao forno.

Retire do forno, quebre e recorte com as mãos os sucrilhos. E volte ao forno. Etapa 2. Forno 150°C por 10 minutos para terminar de secar.

Após assado, espere esfriar e guarde em pote hermético.