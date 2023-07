Está iniciando na corrida? Veja algumas dicas que podem te ajudar!

Dra. Renata Lurii Dra. Renata Luri https://istoe.com.br/author/renata-luri/ Renata Luri é formada em Fisioterapia, mestre e doutora em ciências da saúde (foco em envelhecimento em mulheres) pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Atua na área de fisioterapia na clínica em que é sócia, Clínica La Posture. CREFITO3: 139673-F 28/07/2023 - 4:00 Compartilhe

Já falamos sobre corrida com ortopedista que corre, fisioterapeuta ortopédica que trata quem corre, nutricionista esportiva que treina e agora fechamos com aquele profissional-chave para uma vida longa no esporte: o Profissional de Educação Física.

Hoje trago a matéria com o expert Adriano Pacheco, que corre por amor desde os 8 anos e trabalha no Museu do Ipiranga fazendo o povo correr às 5:30. Quis entender um pouco mais do perfil e do que é essencial para um pessoa que deseja iniciar a corrida, seja para bem-estar e qualidade de vida ou para aqueles que já estão em um nível competitivo.

Para isso, me inseri no batalhão de homens e mulheres de diferentes faixas etárias correndo em frente ao Museu e com sorrisos no rosto –pasmem, numa manhãzinha fria em véspera de feriado. E ver aquela cena foi incrível e me fez refletir sobre o papel da motivação, levando a construção de hábitos, como esse, que exigem muita determinação!

Adriano Pacheco tem a corrida praticamente de berço. Filho de pai que corria, se inspirou e hoje é espelho para seus 4 filhos pequenos em casa. O papel da corrida passa por uma história de vida, brilho no olhar de quem sabe que tem responsabilidade grande na vida daquelas pessoas, e, faz tudo com entrega.

O esporte, o trabalho, a vida pessoal… Tudo passa pela corrida, que hoje é sua base. Mas vamos a parte técnica que vocês estão aguardando, e as partes básicas que podem parecer óbvias, mas nunca são, e precisam ser ditas e reforçadas.

A primeira pergunta foi sobre o papel do aquecimento para aquele povo todo, afinal era uma manhã superfria, e sendo cedo, provavelmente todo mundo pulou da cama para estar ali. Adriano, como profissional de Educação Física e maratonista, reforça que o aquecimento é essencial para o treino de corrida, prevenindo lesões, e deixando o corpo preparado para o esporte. Aqui, vale inserir um trote bem leve para aquecer a musculatura, fazer alongamento dinâmico – nada estático para não relaxar essa musculatura -e assim, estar preparado e desenvolver bem a corrida.

Para quem nunca correu, a dica dele é se respeitar.

Ao iniciar os treinos de corrida, comece usando a caminhada. Como assim?! Calma, eu explico! Faça 1 minuto de caminhada e intercale com 1 minuto de corrida. Com o passar do tempo, a resistência virá naturalmente, e logo, você não precisará mais caminhar.

Por isso, sem loucuras! O profissional de Educação Física Adriano Pacheco, com toda a sua expertise, deixa algumas dicas:

“A corrida é uma atividade muito desgastante, mas com a orientação de um profissional, se torna muito duradoura. Por isso, o trabalho de força é a base de um corredor. Se a musculatura não estiver forte, com certeza, você irá se machucar facilmente. A ideia é a pessoa correr 3 vezes na semana e fazer musculação 2 vezes, descansando 2 dias o corpo.

Tão importante quanto treinar, fortalecer e alongar, a recuperação e evolução dependem desse respeito ao tempo do corpo, E isso foi algo que se alinhou com o trabalho preventivo e de reabilitação que fazemos aqui na La Posture. Nele, sempre explicamos o papel do recovery na evolução de quem é ativo e que, com certeza, se alinhou com a fala de cada profissional expert da área esportiva.

Algo que chamou a atenção foi a fala de todos os profissionais de saúde, dos esportistas até a ponta de contato direto da assessoria – o reforço que é preciso se cuidar para manter a prática esportiva a longo prazo.

A corrida realmente se torna um lifestyle, uma válvula de escape e uma escolha por um viver melhor e mais leve! Que a matéria de hoje te inspire a entender que é possível um primeiro passo para começar a se mover.



*Colaboração do Profissional de Educação Física e maratonista, Adriano Pacheco. CREF: 107506-G/SP.