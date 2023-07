Dor de cabeça: saiba o que pode piorar e como aliviar o desconforto

Dr. Gustavo Feili Dr. Gustavo Feil https://istoe.com.br/author/gustavo-feil/ Gustavo Feil é formado em Medicina, com pós-graduação em Nutrologia pela Universidade de São Paulo (USP); Ciência da Longevidade Humana pelo instituto Longevidade e pós-graduando em Metabolismo no Esporte sob a ótica da Medicina Baseada na Prática Ortomolecular e Nutrigenômica. Atualmente, é diretor clínico na LON Clinic, clínica médica especializada na prática da Medicina Integrativa. CRM/SP: 222386 05/07/2023 - 8:46 Compartilhe

Imagine acordar em uma manhã ensolarada, pronto para enfrentar um novo dia repleto de possibilidades, quando, de repente, uma dor de cabeça incômoda começa a pulsar lentamente, intensificando-se e tirando todo o seu ânimo. Se você já passou por isso, sabe o quanto uma simples dor de cabeça pode transformar um dia promissor em um verdadeiro desafio.

A dor de cabeça é uma das queixas médicas mais comuns e frequentes em todo o mundo e cerca de 15% da população mundial sofre de enxaqueca em algum momento de suas vidas.

Mas, o que pode gerar ou piorar a sua dor de cabeça?

As causas são complexas e variadas, dentre elas destacamos os fatores genéticos, os desequilíbrios químicos no cérebro, as alterações hormonais e os gatilhos ambientais, como a alimentação, que podem desempenhar um papel importante no desenvolvimento das dores.

Os fatores ambientais mais comuns que causam as dores são os alimentos estimulantes — por exemplo o chocolate, os refrigerantes de cola, os embutidos, os enlatados e os alimentos ultraprocessados, que estão no topo da lista como causadores do gatilho para desencadear diversas formas de dores de cabeça.

Alguns outros motivos conhecidos deste quadro estão ligados a fatores hormonais, como por exemplo o aumento do estrogênio no período pré menstrual das mulheres. O estrogênio é um hormônio liberado pelos ovários e tem o seu pico de liberação máxima no período pré menstrual. Esse aumento predispõe a famosa TPM, trazendo sintomas como irritabilidade e dores de cabeça , que podem variar da forma aguda à crônica.

Para estabilizar este quadro, a regulação destes hormônios é de suma importância e pode se dar por meio de um tratamento de reposição hormonal associado a mudanças de hábitos de vida, como por exemplo, alimentação saudável e uma rotina diária de exercícios físicos.

Às vezes, focamos muito na busca de tratamento milagrosos para reversão e estabilização do quadro de cefaleias, mas receitas simples de mudanças de hábitos como a ingestão de água em quantidades adequadas, além da regulação do sono podem ser medidas extremamente eficazes no controle desses episódios. Também, a deficiência de vitamina no organismo pode ser um fator precursor para a cronicidade de dores de cabeça em geral.

Então a reposição desses macro e micronutrientes em doses individualizadas se faz necessária para alcançarmos a eficiência do tratamento, como por exemplo:

O magnésio , que é importante modulador dos neurotransmissores que geram sensação de bem-estar e de felicidade;

a riboflavina (vitamina B2) , que contribui para o aumento de energia das células cerebrais;

além de outras vitaminas do complexo B como a B12 e B6 , que quando desreguladas, p odem desencadear episódios de crises, além de problemas de memória e, também, quando reguladas amenizam os sintomas de TPM , pois ajudam a eliminar o excesso de estrogênio aliviando as crises, respectivamente.

No campo da alimentação, temos grandes aliados no combate a essas dores, como por exemplo, a ervilha que é rica em B2, os peixes ricos em ômega-3, a lentilha rica em complexo B e o gengibre, que tem grande potencial anti-inflamatório.

Esses alimentos devem ser utilizados sempre preservando seus nutrientes e introduzidos de maneira regular na dieta.

Uma dica valiosa para os dias de crise é a ingestão de chá de gengibre durante o dia ou antes de dormir, pois sua função anti-inflamatória é de grande potência, próxima a uma medicação utilizada para interrupção de crises, além da inalação de óleo essencial Doterra de Peppermint, que age auxiliando no alívio das dores, por ser uma opção anti-inflamatória à fármacos como o Ibuprofeno, por exemplo.

Faça atividades físicas diariamente, beba bastante água, se alimente de maneira correta, durma bem e com qualidade e não faça jejum sem orientação.Seguindo essas dicas, a melhora do seu quadro será perceptível e você voltará pronta para enfrentar as possibilidades do dia a dia!

*O conteúdo dessa matéria tem caráter informativo e não substitui a avaliação de Profissionais da Saúde.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do IstoÉ.