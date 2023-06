Creatina: quais os benefícios para quem treina e faz musculação?

Redação IstoÉ Bem-estari Redação IstoÉ Bem-estar - https://istoe.com.br/author/redacaobemestar/ 30/06/2023 - 11:38 Compartilhe

Você, que treina ou faz musculação, já se perguntou como pode se beneficiar da creatina? Aline David, nutricionista, convidada do terceiro episódio do Podcast Bem-estar com Paola Machado, mestre e doutora em Ciências da Saúde, e colunista da editoria, explicou que a creatina tem um efeito interessante para quem faz musculação e treina bem, além de aumentar a ressíntese de ATP.

“A creatina realmente é excelente, mas há que pensar para que tipo de paciente, em qual quantidade, em qual situação, se faz sentido ou não. Você consegue ter efeito interessante para quem faz musculação, para quem treina bem… Aumenta a ressíntese de ATP. Isso é excelente para musculação e outros esportes.”

Um estudo da Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, publicado neste ano e intitulado Utilização dos Suplementos Nutricionais: creatina, concentrado proteico (whey protein) e aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs), por indivíduos praticantes de musculação, realizado com 600 pessoas (tanto homens quanto mulheres), entre 20 e 59 anos, praticantes de musculação, mostrou que a utilização desses suplementos levava a hipertrofia ou aumento de massa muscular, melhora no condicionamento físico e recuperação muscular.

Aline David é formada em Nutrição, mestre em Ciências (foco em Fisiologia Humana) e doutora em Ciências (foco em Fisiologia Humana) pela USP (Universidade de São Paulo). Atualmente atua como nutricionista, docente em cursos de pós-graduação, coordenadora da pós-graduação de Emagrecimento e Obesidade pela Plenitude Educação, mentora em cursos on-line e palestrante em eventos de nutrição e saúde.

