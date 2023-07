Comer rápido pode te prejudicar, entenda mais

Redação IstoÉ Bem-estari Redação IstoÉ Bem-estar - https://istoe.com.br/author/redacaobemestar/ 12/07/2023 - 14:58 Compartilhe

Você é do time dos que comem devagar, focam no sabor e na textura do alimento? Ou é aquele que acaba engolindo a comida sem mastigar? Se a sua resposta for ‘sim’ para essa segunda opção, cuidado! Você pode estar se prejudicando (e muito!). De acordo com a nutricionista Samantha Rhein, convidada do último episódio do Podcast Bem-Estar com Paola Machado.

“Qual é o problema do ‘comer rápido?’ Você come mais, tem uma chance muito grande de se sentir desconfortável com isso depois, e, um outro ponto: a sua capacidade de absorção diminui. Se eu tenho um volume de alimentos muito grande chegando ali no meu trato digestivo, no meu intestino, eu absorvo menos.”

Um estudo conduzido pela Universidade de Hiroshima, no Japão, trabalhou com 642 homens e 441 mulheres saudáveis, dividindo-os em três grupos, de acordo com a velocidade em que os alimentos eram ingeridos por eles. Concluiu-se que 11,6% daqueles que comiam mais rapidamente desenvolveram síndrome metabólica, em um índice bem acima dos observados nos outros grupos (os de velocidade média eram 6,5% e os de ritmo lento, 2,3%).

Samantha Rhein é nutricionista, pós doutoranda em Mindfulness pelo Centro Mente Aberta (Unifesp) e investigadora convidada na Universidade do Chile (INTA). Docente na Escola Ayurdiets- Nutrição Ayurvédica em Santiago, Chile. Seu atendimento nutricional é focado em Saúde Integrativa.

“A consciência te dá a possibilidade de mudar a relação que você tem com a comida, melhorar suas escolhas, de se relacionar melhor com seu corpo e se nutrir.” complementou ela.

