Bioimpedância: uma forma de saber sua composição corporal verdadeira

Dra. Paola Machadoi Dra. Paola Machado https://istoe.com.br/author/paola-machado/ Paola Machado é graduada em Educação Física Modalidade em Saúde, mestre em ciências da saúde (foco em fisiologia do exercício e imunologia) e doutora em ciências da saúde (ênfase em fisiopatologia da obesidade e fisiologia da nutrição) pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). É Head e colunista de Bem-estar da IstoÉ, colunista da IstoÉ Mulher e apresentadora do Podcast IstoÉ Bem-estar com Paola Machado e Calóricos Anônimos. Também é Diretora de Comunicação do CREF4/SP e administra suas empresas com serviços e produtos com foco em saúde e qualidade de vida. CREF4: 080213-G 10/07/2023 - 18:20 Compartilhe

Muita gente quer passar bem longe da balança ou por uma análise de bioimpedância por receio de ter um choque de realidade; outras sobem em qualquer balança que encontram na rua. A maioria das pessoas leva o peso muito ao pé da letra e deixa os parâmetros que realmente importam de lado. Além do mais, se pesam em várias balanças diferentes, com diversas regulagens e em horários aleatórios do dia. Assim, acabam se perdendo no peso real.

O que devemos saber é que as balanças comuns só analisam o peso. E peso significa gordura, músculos, água; enfim, o peso é só um número. Então, quando perdemos peso em uma balança comum, pode ser tudo —inclusive musculatura!

Mas como saber o que é músculo e o que é gordura?

Há várias estratégias que ajudam a mensurar o percentual de músculos comparado ao percentual de gordura, como a bioimpedância, pregas cutâneas e métodos mais complexos, como o bodpod, o DEXA e a pesagem hidrostática.

Temos que entender que um quilo de gordura ocupa quatro vezes mais espaço no corpo quando comparado ao músculo. Idosos e pessoas com problemas metabólicos podem sentir-se mais pesadas, mesmo marcando o mesmo ponteiro na balança de sempre. As pessoas mais velhas têm maior propensão a reduzir a velocidade de reparação de células musculares e, também, há o fato de eles reduzirem o nível de atividade física, diminuindo a proporção de músculos versus gorduras.

O músculo não pesa mais que a gordura. Entretanto, é necessário a consciência de que devemos sempre ter um maior percentual de massa magra –incluindo aqui os músculos, pois a massa magra envolve massa óssea, sangue, órgãos, pele, entre outros. — quando comparado ao percentual de massa gorda gordura.

Isto porque pessoas com alto percentual de gordura, independentemente do peso –lembre-se que existem pessoas muito magras, mas com um alto percentual de gordura corporal –, tendem a ter problemas graves de saúde, como doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, diabetes etc.

Você pode ter uma balança de bioimpedância em casa com excelente custo x benefício

Testo inúmeros produtos e conheço balanças de bioimpedâcia das mais caras às mais baratas. Em pesquisas, utilizamos balanças precisas, mas há diversas disponíveis no mercado, com preços que passam de mais de 1000 reais a versões que valem muito pelo custo versus benefício.

Há 3 anos testo uma balança de bioimpedância chamada Yunmai e já comparei com diversas outras desde Withings (caseira) até profissionais como inBody, TBW e tanita e super vale pelo preço acessível (de R$ 319,90 a R$ 699,90 reais).

De acordo com o diretor executivo da Yunmai Brasil, Julian Beraldi, “a Yunmai Technology é uma empresa inovadora que une ciência e tecnologia em prol de uma vida saudável, contando com uma variedade de produtos com destaque para as balanças de bioimpedância, massageadores e cordas de pular”.

Além disso, com a busca pela saúde, houve um aumento pela procura de balanças de bioimpedância. “Embora o Brasil seja conhecido por ter uma população que pratica muito esporte e possui hábitos saudáveis, nos últimos anos as pessoas vêm se preocupando e conscientizando cada vez mais com a saúde, especialmente após o COVID-19. Essa preocupação pode ser observada pelo aumento nas vendas, maior busca por atividades físicas e uma maior atenção à melhoria dos hábitos alimentares. Com o avanço da tecnologia e o fácil acesso à informação, a população tem adotado hábitos mais saudáveis, promovendo mudanças em seu estilo de vida, alimentando-se de forma mais adequada e buscando prevenir doenças e problemas físicos. Essa tendência reflete o aumento da busca por uma melhor qualidade de vida”, pontua Marcelo Rigoto, também diretor da Yunmai Brasil.

Balanças de bioimpedância

Beraldi reforça que a “Yunmai Brasil disponibiliza atualmente quatro modelos de balanças de bioimpedância residenciais: Yunmai Mini, Yunmai X, Yunmai S e Yunmai PRO. Todos esses modelos se conectam ao aplicativo exclusivo e gratuito da Yunmai (disponível para IOS e Android), além de serem compatíveis com dispositivos como Apple Watch, Samsung Health, FITBIT e GoogleFit. Utilizando a tecnologia BIA (Análise da Impedância Bioelétrica), as balanças Yunmai determinam a impedância elétrica do corpo, ou seja, a capacidade de fluxo de corrente elétrica através dos tecidos corporais. Com isso, exibem de forma rápida os índices corporais do usuário, incluindo peso, IMC, gordura corporal, músculo, água, proteína, gordura visceral, massa óssea, TMB, idade corporal, peso da gordura, índice de gordura corporal e peso de desengordura corporal. Todos os dados são armazenados no aplicativo Yunmai, onde é possível acompanhar a evolução dos resultados por meio de gráficos”.

Todas realizam a BIA, que permite a análise precisa da bioimpedância do usuário.

O que difere o valor da Yunmai S e a PRO, é que ambas contam com um chip conectado à nuvem da Yunmai, permitindo comparações precisas com dados de milhões de usuários armazenados na plataforma. Essa conexão com a nuvem resulta em resultados mais precisos e confiáveis, fornecendo informações assertivas sobre a composição corporal e auxiliando os usuários em seus objetivos de saúde e bem-estar.

Além disso, todas elas disponibilizam relatórios personalizados com 13 índices corporais —peso, IMC, gordura corporal, massa magra, massa óssea, água corporal, taxa metabólica basal, idade corporal, gordura visceral, proteína, peso gordura/kg, índice de gordura corporal e peso de desengordura corporal, todos pela BIA (bioanálise de impedância elétrica). Todos os dados são integrados com o APP exclusivo da Yunmai através de conexão bluetooth. Também possuem 4 sensores de alta tecnologia em alumínio que captam os dados do usuário através da corrente sanguínea, suportando até 180 kg. Você consegue linkar com até 16 usuários com modo convidado.

Dicas importantes que podem te ajudar

O emagrecimento é o processo de redução de gordura corporal e melhora de composição de massa muscular. Isso significa que o seu número na balança pode se manter o mesmo —já que, como disse aqui, 1 quilo de gordura pesa o mesmo que 1 quilo de músculo, só que eles têm volumes diferentes. Mas se você quer se pesar, o melhor é que utilize uma balança de bioimpedância e você pode conciliar com fotos e medidas de circunferência ou mesmo uma calça ou uma roupa que não te servia antes como referência.

🔴NÃO SE PESE TODOS OS DIAS

🟢SE PESE 1 VEZ POR SEMANA

A flutuação diária do peso é normal. O peso médio de um adulto pode oscilar até 2 quilos por dia, sendo que tudo se resume ao que, quanto e quando você comeu, bebeu, praticou exercícios e até a sua qualidade de sono. Por isso, quando nos pesamos todos os dias, temos uma variação de redução ou aumento de peso muito pequena. Por isso, não notamos ganhar 5, 6 quilos. Quando nos damos conta, de pouquinho em pouquinho, já foi. Além do mais, temos a ação de diversos fatores no nosso dia, como retenção hídrica, alimentação do dia, prática de exercícios, hidratação e, em mulheres, o ciclo menstrual.

Por isso, para uma melhor avaliação:

Escolha um dia na semana para se pesar (eu me peso de segunda, pois consigo planejar melhor meu final de semana).

Sempre pela manhã— evite se pesar no final do dia.

Com o mínimo de roupa possível, em jejum e depois de ter feito suas necessidades.

Se pese sempre na mesma balança em um piso liso, sem irregularidades.

Se for realizar a bioimpedância, evite cafeína.

“Notamos um aumento da conscientização sobre a importância da saúde e do bem-estar. Além disso, o envelhecimento da população é um fator relevante, sendo que, com o aumento da expectativa de vida, há uma maior demanda por cuidados médicos e serviços de saúde. Outro aspecto importante é o avanço da tecnologia no setor de saúde e novas inovações, como inteligência artificial e novos equipamentos, que têm contribuído para esse crescimento. Nós da Yunmai Brasil entendemos esse movimento do mercado e continuamos empenhados em desenvolver um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida de milhares de pessoas, servindo como uma inspiração para a criação de novos hábitos saudáveis”, finalizam Marcelo e Julian, diretores da Yunmai Brasil.