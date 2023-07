Autossabotagem: aprenda estratégias para te ajudar a chegar no seu objetivo final

Dra. Samantha Rheini Dra. Samantha Rhein https://istoe.com.br/author/samantha-rhein/ Nutricionista, pós-doutoranda em Mindfulness pelo Centro Mente Aberta (UNIFESP) e Investigadora convidada na Universidade do Chile (INTA). Docente na Escola Ayurdiets, Nutrição Ayurvédica, Santiago, Chile. Prática clínica nutricional com enfoque em Saúde Integrativa. CRN3: 9740 27/07/2023 - 4:00 Compartilhe

Tem dias que nos comprometemos a acordar mais cedo, fazer um café da manhã nutritivo e cumprir a rotina diária de treino, mas, quando o despertador toca e você percebe que está frio (ou por qualquer outro motivo), deixa pra depois –mesmo sabendo que vai se arrepender depois. Todos passamos em algum momento da vida por esse processo, que chamamos de autossabotagem.

Ao fazermos uma busca rápida em qualquer dicionário, encontraremos que autossabotagem está relacionado a agir contra si mesmo; atrapalhar as próprias tarefas ou decisões. Mas fique tranquilo que há formas de evitar. Sei que parece impossível, pois muitas vezes, de forma surpreendente, nos sabotamos e acabamos por nos frustrar; embora não aconteça de forma consciente.

Muitos são os fatores que podem colaborar para que isso aconteça, como a falta de motivação, a rotina intensa, algum desconforto de saúde, o cansaço excessivo ou muitos outros determinantes. Outro ponto a ser considerado é que não se trata de uma perseguição do universo contra você, mas sim que essas situações simplesmente acontecem e que podemos aprender com elas –conforme o dito popular: “como fazer do limão uma limonada”.

Compartilho com você algumas sugestões de estratégias para te ajudar a vencer a autossabotagem, mantendo-se firme e determinado em seu objetivo final:

Tenha certeza de sua motivação.

Trabalhar com metas é sempre positivo, pois ajuda a estruturar o processo, seja ele qual for. Junto com o profissional que o acompanha, será possível traçar metas para emagrecer, reduzir os níveis de colesterol, melhorar o rendimento esportivo, entre outros. O mais importante é que você tenha consciência de sua real motivação, pois ela é quem vai te levar longe.

Podemos encontrar dois tipos de motivações, sendo elas a extrínseca (parte de uma demanda externa) ou intrínseca (reflete um desejo ou necessidade essencialmente sua). A motivação intrínseca normalmente vem acompanhada pelos melhores resultados. Dessa forma, te ajudar a reconhecer essas motivações, encontrar o seu objetivo e perguntar a si mesmo: “Por que eu preciso disso?” e/ou “Por que é tão importante para mim atingir este objetivo?”

Vamos compreender o processo a partir de um exemplo de um objetivo:

POR QUE PRECISO REDUZIR O MEU PESO? — Motivação

– Quero ter mais energia e me sentir menos cansada (o);

– Preciso ter mais qualidade de vida;

– Sinto dores nos joelhos e articulações;

– Quero ter maior mobilidade para brincar com os meus filhos.

COMO POSSO FAZER ISSO? — Metas

– Reduzir a quantidade de alimentos que consumo;

– Evitar frituras e doces;

– Comer mais frutas, verduras e legumes para me sentir saciada (o);

– Mastigar melhor os alimentos;

– Iniciar uma atividade física.

Trace metas realistas.

Cuidado com as metas que você determina. Às vezes, estamos tão confiantes ou animados com determinada situação que traçamos metas muito complexas ou difíceis, exigindo um elevado grau de dedicação e motivação que você não tem no momento. A minha sugestão é fazer uma lista de tudo o que você deseja alcançar e de forma racional, identificar quais destas metas são as menos e mais desafiadoras; a partir daí comece a realizar as menos desafiadoras. Sabe por quê?

Ao fazer isso, você conseguirá, de forma gradativa atingir os seus objetivos, ganhando confiança e acreditando em seu potencial. Assim, quando chegar nas ações mais complexas e desafiadoras, terá mais ferramentas para prosperar.

Saiba lidar com as situações que fogem do controle.

Não temos o controle sobre tudo. Por vezes, por mais que planejemos ou nos esforcemos ao máximo, algo sai do previsto. O melhor é não se frustrar e sim, reconhecer. Compreender por que isso acontece, deve ser utilizado como uma ferramenta de aprendizagem.

A partir do observado, busque identificar os erros e mudar a sua rota, encontrando outros caminhos e atitudes a serem seguidos.

Durante anos de consultório, percebi que esses passos, embora aparentemente simples, envolvem dedicação, reconhecimento das nossas fragilidades, aceitação e uma atitude gentil e dinâmica. Te convido a fazer esse exercício e colocar em prática, treinando essa forma de aprender a ser, cada vez mais, a sua melhor versão.