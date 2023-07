Afinal, existe essa de DIU cair?

Redação IstoÉ Bem-estari Redação IstoÉ Bem-estar - https://istoe.com.br/author/redacaobemestar/ 27/07/2023 - 14:57 Compartilhe

“A barbie pescadora deixou seu anzol aqui no Cinema!”. Essa foi a frase que o usuário @xmemes publicou, na plataforma Twitter, no dia 25 deste mês, para se referir a uma mulher que deixou (obviamente, sem saber!) na sessão do filme Barbie, sucesso de bilheteria, um DIU (Dispositivo Intrauterino), caído no assento do cinema, gerando, assim, uma “chuva” de comentários, mixados entre dúvidas, humor e afirmações de que um DIU não deveria cair tão facilmente assim.

E aí vem a grande questão: é tão fácil assim um DIU simplesmente sair para fora do seu corpo, sem mais nem menos? O médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia e também colunista da editoria, Renato Zucchi aponta que o DIU só tem risco de cair quando ele é expulso do útero, indo parar no canal vaginal. Ele também pontua que é de suma importância que um ultrassom seja feito uma vez por ano para verificar se ele está bem posicionado dentro do útero.

Outra grande dúvida que muitos têm é se é possível engravidar com DIU e a resposta é: sim. É raro, mas sim. Tudo vai depender da forma como ele está posicionado. É importante lembrar que nenhum método de contracepção é 100% eficaz!

