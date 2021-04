Bem Brasil investe R$ 700 milhões para dobrar capacidade produtiva

São Paulo, 29 – A Bem Brasil Alimentos, indústria de batatas, está investindo R$ 700 milhões para dobrar sua capacidade produtiva até meados de 2022, informa a empresa em nota. O aporte inclui a instalação de uma terceira fábrica em Minas Gerais e do aumento das estruturas de suporte, de armazenagem e da área de estocagem, segundo a companhia. Com a nova planta, a capacidade produtiva da fabricante passará de 250 mil toneladas por ano para cerca de 500 mil toneladas por ano.

Entre as ações, a empresa vai ampliar seu armazém em Perdizes (MG), construir uma nova câmara de congelamento automático de batatas e duplicar a potência de uma das suas usinas termoelétricas. A nova câmara terá capacidade total de congelamento de 30 mil toneladas de batata.

“A iniciativa nasce como resultado do crescimento, já que dobramos o volume de vendas nos últimos quatro anos, além das exigências da expansão prevista”, afirmou o diretor operacional, Célio Zero, na nota. Com os investimentos, a empresa projeta ampliar sua participação de mercado, que atualmente é de 40% e a coloca como líder em batata pré-frita congelada no País, de acordo com dados divulgados pela Bem Brasil.

