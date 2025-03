Belo se pronuncia após desabafo de Gracyanne sobre fome: ‘Marcas que ninguém vê’

O cantor Belo usou o Instagram na noite de sábado, 15, para falar sobre o desabafo da ex-esposa, Gracyanne Barbosa, no “BBB 25“. Durante a tarde, a musa fitness contou aos companheiros de confinamento que já passou fome e comeu comida do lixo, o que despertou a empatia do ex-marido.

“Eu conheço a Gracyanne como poucos. Durante 17 anos, estive ao lado dela […] O que muitos não sabem — e talvez ela nunca tenha tido coragem de contar antes — é o que realmente ficou marcado em sua trajetória”, começou o cantor.

E explicou: “Quando a Gra chegou ao Rio de Janeiro, ela não tinha nada. Teve dias em que não teve o que comer, noites em que não tinha onde dormir. Ela passou dificuldades. Fome […] O assunto ficou guardado entre nós durante os 16 anos em que estivemos juntos. Isso não é algo fácil de dizer, mas é uma verdade que agora veio à tona e que explica muito sobre as reações dela dentro da casa”, continuou o cantor, cuja ex-esposa se desculpou por ter pegado comida dos companheiros de confinamento escondida.

“O medo de passar por tudo aquilo de novo deixa marcas que ninguém vê, mas que influenciam até as pequenas escolhas […] Ela tem o meu apoio incondicional. Nada do que vivemos juntos será apagado, e eu sei da grandeza do coração dela”, concluiu o Cantor, declarando a torcida pela ex.

Vale lembrar que Belo e Gracyanne terminaram, em abril de 2024, um casamento de 16 anos. Os dois se conheceram no interior de São Paulo, em 2007, e enfrentaram uma separação pública conturbada.