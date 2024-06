Belo se prepara para o Dia dos Namorados sem Gracyanne Barbosa: ‘Data especial’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 18:28 Para compartilhar:

O cantor Belo, 50 anos, já tem planos para o dia dos namorados após a separação com Gracyanne Barbosa em abril: celebrar o amor.

A declaração foi dada ao jornal Extra nesta sexta, 7. O casamento com a modelo durou 16 anos. “Passar o Dia dos Namorados solteiro depois de tantos anos de casamento será diferente”, disse ao jornal.

“Mas sempre encarei essa data como algo especial, casado ou não. O amor está dentro de nós e deve ser celebrado, não importa o status de relacionamento”, acrescentou.

Gracyanne admitiu ter traído Belo com o personal trainer Gilson de Oliveira. Apesar disso, afirma que o relacionamento acabou por conta de um distanciamento que começou ainda em 2023. Os dois, porém, garantem manter contato frequente.

“Em nenhum momento foi falta de amor, a gente se ama, eu tenho certeza que ele me ama. Não posso falar por ele, mas como a gente se fala todos os dias, em nenhum momento a gente brigou de não se falar, de se bloquear, eu tenho certeza do meu amor pelo Belo, tenho certeza que ele é o amor da minha vida”, disse ela em entrevista a um podcast.

Em abril, Belo celebrou 30 anos do Soweto no Allianz Parque, em São Paulo. No palco, chorou e em entrevista após a apresentação afirmou que, “apesar de qualquer adversidade, de qualquer coisa que eu esteja passando, acho que o amor sempre vence”.