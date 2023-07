Belo quita dívida milionária com Denilson após 22 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 23:54 Compartilhe

Nesta terça-feira, 11, Belo finalmente pôs fim à dívida de duas décadas que tinha com o ex-jogador Denilson. Segundo o colunista Leo Dias, o cantor arcou com a despesa que se estendia desde 2000 e já ultrapassava os R$ 7 milhões.

A dívida era referente à quebra de contrato de Belo, em 2000, com o grupo de pagode Soweto, adquirido pelo agora apresentador em 1999. O cantor, que deixou o grupo para seguir carreira solo, havia sido condenado a pagar o valor de R$ 388 mil em 2004, mas não respeitou a ordem judicial e resistiu por 22 anos.

No mês de maio, Denilson solicitou que a 5ª Vara Cível de São Bernardo do Campo encaminhasse ofício à Rede Globo para bloquear o prêmio em dinheiro ou bem móvel do cantor, que venceu o quadro “Dança dos Famosos”, do programa “Domingão com Huck”. Agora, a dívida finalmente foi quitada.

