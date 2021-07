Belo não recebe cachês para quitar dívida de R$ 5 milhões com Denilson

Ao que tudo indica, a batalha judicial entre Belo e Denilson está perto de chegar ao fim. De acordo com o jornal Extra, o cantor está quitando a dívida de R$ 5 milhões que tem com o ex-jogador. Por uma determinação judicial, o pagodeiro tem feito uma série de shows no Rio sem receber cachê.

O dinheiro arrecadado com as apresentações do projeto “Belo in Concert”, numa casa de shows na Barra, está caindo diretamente na conta de Denilson. Belo continuará sem receber pelos shows até que a dívida seja integralmente paga. A ideia é que o projeto se estenda a outras capitais do país.

Denilson e Belo travam essa briga há 20 anos. A dívida se deu por quebra de contrato e foi aumentando desde então. Tudo começou quando o pagodeiro resolveu deixar a banda Soweto, na época empresariada pelo ex-jogador, para seguir carreira solo. Em 2004, a Justiça condenou o cantor a indenizar Denilson. Não cabem mais recursos.

