Belo manda mensagem para irmã de Gracyanne eliminada do BBB: ‘família é pra sempre’

O cantor Belo enviou uma mensagem para a ex-cunhada, a médica veterinária Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa. “Independente de qualquer coisa, você sabe que pode contar comigo. Eu sempre estarei ao seu lado. Beijos, família é pra sempre, Gi”, disse o cantor em um depoimento gravado exibido no programa Domingão do Huck, da Rede Globo, neste domingo, 9.

Jacobina estava participando do Big Brother Brasil, no qual ingressou ao lado de sua irmã, a fisiculturista Gracyanne Barbosa. Durante sua passagem pelo reality show, a veterinária compartilhou que considera Belo como um pai. Aos 10 anos, ela foi morar na casa de sua irmã e de seu então cunhado, onde viveu por muitos anos enquanto completava os estudos.

“Ela chegou na minha casa muito cedo, bem novinha”, recordou Belo em seu depoimento. “Sempre foi uma menina muito dedicada, muito estudiosa, muito amorosa, carinhosa com todos. Como ela disse lá no BBB, que ela me ama muito, me considera como pai. Eu também considero ela como filha.”

Gracyanne e Belo divorciaram-se recentemente após 16 anos juntos. O motivo foi uma traição de parte dela.

A fisiculturista segue no reality show, onde já comentou sobre o término de relação. “Eu errei. Me arrependo muito. Mas eu só podia pedir desculpas”, disse. “O Belo é o homem da minha vida.”