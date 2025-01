Belo, Ferrugem e Xande de Pilares são atração no Camarote MAR, na Sapucaí

O Camarote MAR está com quase tudo pronto para fazer bonito na Sapucaí, Rio de Janeiro, e brilhar no Carnaval 2025. Para a próxima folia de Momo, o espaço foi minuciosamente pensado para fazer proporcionar conforto e animação ao público que vai acompanhar o desfile das escolas de samba do Grupo Especial e da Série Ouro (Grupo de acesso).

Neste ano, pela primeira vez, as agremiações que disputam o título de campeã do carnaval carioca foram distribuídas em três noites de desfiles, e não mais em dois. Elas vão entrar na Sapucaí de 2 a 4 de março (de domingo a terça). As escolas que buscam vaga no Grupo Especial para o próximo ano se apresentam nos dois dias anteriores, 28 de fevereiro e 1º de março. Já no dia 8, sábado pós carnaval, será o Desfile das Campeãs.

Enquanto se encanta com o maior espetáculo da Terra, o público do camarote MAR curte um espaço grandioso e sofisticado, que promete oferecer uma experiência exclusiva no coração da Sapucaí.

No palco interno, a programação musical é um espetáculo à parte, trazendo a mistura que define o MAR e o Carnaval. Artistas consagrados como Ferrugem, Belo, Xande de Pilares, Dennis, Alexandre Pires e Péricles compõem o line-up, garantindo uma trilha sonora vibrante e inesquecível.

Com 60 metros de varanda frontal – a maior da avenida – e uma das maiores frisas, o camarote celebra seu quinto ano de forma grandiosa, agora com mais de 3.000 m², incluindo 700 m² adicionais. A nova cenografia foi cuidadosamente elaborada para proporcionar uma imersão sensorial que ativa todos os sentidos, combinando os sons do mar, aromas exclusivos, gastronomia de excelência e uma decoração luxuosa.

Serviços exclusivos:

O serviço all-inclusive continua como um dos pontos altos da experiência, com um buffet sofisticado que combina o melhor da culinária brasileira e mediterrânea. São três estações gastronômicas distribuídas pelo espaço, todas abastecidas por insumos frescos de produtores locais do Mercado Municipal de Niterói.

Para aqueles que se interessam pelo extraordinário, o camarote apresenta, de forma inédita, uma grande novidade: uma área corporativa privativa. Um espaço reservado e sofisticado, cuidadosamente planejado para oferecer uma experiência única e inesquecível durante o Carnaval, combinando conforto e exclusividade.

Localizado estrategicamente no setor 6, o camarote ocupa o ponto central da Passarela do Samba, mesmo local dos jurados, onde as escolas apresentam seus quesitos com máximo empenho. A posição privilegiada faz do MAR o espaço ideal para apreciar o desfile em sua plenitude.

Desde sua estreia, o Camarote MAR destaca-se pela tecnologia de ponta, incluindo acústica impecável que garante que a música interna não interfira nos desfiles. Este ano, a climatização foi ampliada para todos os ambientes, incluindo principalmente os banheiros, que também ganharam mais cabines para evitar filas, mais conforto e sofisticação.

O espaço beauty, um sucesso nas edições anteriores, retorna com mais que o dobro de extensão e ainda mais completo, com profissionais especializados e marcas renomadas, garantindo que os foliões estejam sempre impecáveis.

Além de proporcionar momentos inesquecíveis, o MAR reafirma seu compromisso com o empreendedorismo e a economia local. O camarote gera centenas de empregos diretos e impulsiona mais de mil postos de trabalho indiretos, beneficiando fornecedores e prestadores de serviços.

Com uma estrutura de três pavimentos, conforto, sofisticação e inovação, o Camarote MAR é, sem dúvida, o destino perfeito para quem deseja vivenciar o melhor do Carnaval carioca em 2025.

Confira a programação:

Sábado 01/03, desfile da Série Ouro: Ferrugem, Naldo e Jorginho Faria;

Domingo Grupo Especial, 02/03: Xande de Pilares. Lexa e DJs João Rodrigo & Chu;

Segunda Grupo Especial, 03/03: Alexandre Pires, DJ Ana Santi, DJ Rapha Lima e uma atração surpresa;

Terça Grupo Especial, 04/03: Péricles, Monobloco, DJ Marcelinho da Lua e uma atração surpresa;

Sábado das Campeãs, 08/03: Belo, Dennis, Tuca Fernandes e Bateria da Viradouro.

https://camarotemar.com.br/

Serviço:

Camarote MAR

Local: Marquês de Sapucaí, Setor 6.

Ingressos à venda em (com taxa de serviço): https://www.ticketmaster.com.br/event/carnaval-rj-2025-camarote-mar-afiliados

01/03: A partir de R$ 1.790,00

02/03: A partir de R$ 2.940,00

03/03: A partir de R$ 2.990,00

04/03: A partir de R$ 2.990,00

08/03: A partir de R$ 2.790,00

