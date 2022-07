Belo e Gracyanne recebem ordem de despejo, diz colunista

Belo e Gracyanne Barbosa foram notificados com uma nova ordem de despejo pela Justiça. De acordo com a colunista Fabia Oliveira, do “Em Off”, eles devem desocupar imediatamente o imóvel em que moram.







Os dois vivem em uma mansão luxuosa na Zona Oeste do Rio de Janeiro e estão com várias contas atrasadas. Entre aluguéis, IPTU’s e contas de consumo em atraso, o valor devido pelo casal já está em R$ 221.159,86.

Ainda de acordo com a colunista, mais valores serão acrescentados nesta dívida – incluindo uma multa de R$ 46.139,85 e uma indenização por danos materiais estimada em R$ 39.667,09.