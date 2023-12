Belo e Gracyanne lamentam morte do cachorro, Thor: ‘Rápido e doloroso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/12/2023 - 2:16 Para compartilhar:

Fãs do casal Belo e Gracyanne Barbosa foram comunicados sobre a morte do cachorro Thor na noite desta segunda-feira, 18. A notícia foi dada pela musa fitness e pelo cantor no Instagram.

“O Thor nos deixou. Estava pensando nas palavras, no que escrever, como falar, foi tudo muito rápido e doloroso para nós! É muito triste ter que fazer um post desse, confesso que nem gostaria, não me sinto bem, nem consigo contar detalhes, mas sei o amor que vocês tinham pelo nosso ‘jacalé/neném’ e por isso estou postando. Está sendo muito difícil lidar com mais uma perda, para nós um filho, um amigão, um companheiro e agora uma saudade absurda!”, escreveu, na legenda da publicação.

Na sequência, Gracyanne revelou que o pet faleceu em decorrência de uma parada cardíaca. “A equipe veterinária tentou de tudo, mas infelizmente ele se foi.”

Em janeiro de 2022, a influenciadora também deu adeus à cadela Bela, que tinha há 15 anos e faleceu de câncer.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias